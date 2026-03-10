Хто з військовослужбовців обов'язково має подати декларацію — список

Окремі категорії військовослужбовців мають подати декларацію до 1 квітня.

В Україні триває черговий етап подання електронних декларацій за 2025 рік. Подати їх необхідно до 1 квітня. Водночас для більшості військовослужбовців Збройних сил України на період воєнного стану діє відтермінування щодо декларування.

Однак законодавство передбачає, що окремі категорії військових зобов’язані подавати декларації навіть під час воєнного стану. Про це нагадали в Івано-Франківському ТЦК та СП.

Законодавством встановлено, що навіть в умовах воєнного стану декларації мають подавати окремі категорії військовослужбовців:

міністри та їхні заступники;

військовослужбовці апарату Міністерства оборони України (включно з відрядженими);

члени військово-лікарських та лікарсько-льотних комісій (включно з відрядженими);

військовослужбовці ТЦК та СП (крім осіб рядового складу підрозділів охорони);

особи, які беруть участь у закупівлях товарів, робіт та послуг оборонного призначення або контролюють їх якість.

Згідно з законом на період дії воєнного стану звільнені від подання декларацій:

військові посадові особи, що проходять військову службу за контрактом (рядового, сержантського, молодшого офіцерського складу);

мобілізовані військовослужбовці, резервісти та призвані особи офіцерського складу;

працівники соціальної сфери, охорони здоров'я, освіти, науки, культури та спорту (крім керівників).

