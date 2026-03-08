  1. Відео
Біля посольства США в Осло пролунав потужний вибух – пошкоджено вхід будівлі

08:30, 8 березня 2026
Будівля зазнала незначних пошкоджень, постраждалих немає, поліція шукає підозрюваних.
Біля посольства США в Осло пролунав потужний вибух – пошкоджено вхід будівлі
Фото: inewp.com
Потужний вибух пролунав уночі біля посольства США в Осло. Про це повідомляє Reuters з посиланням на поліцію Норвегії. Згідно з повідомленням поліції, вибух стався 8 березня близько 1 години ночі за місцевим часом.

За даними видання, на місце інциденту прибули численні підрозділи поліції, а над будівлею посольства кружляв гелікоптер. Очевидці розповіли, що сила вибуху була такою, що у навколишніх будинках відчувалася вібрація.

18-річний учень старшої школи, який проїжджав повз будівлю під час інциденту, розповів агентству, що на вулиці був густий шар диму. За його словами, вхід до будівлі був частково пошкоджений.

Поліція Осло повідомила, що вибух стався біля входу до консульського відділу. Пізніше на місці події бачили двох поліцейських-техніків у білих комбінезонах.

За інформацією правоохоронців, інших вибухових пристроїв у районі не виявили. Територію обстежували за допомогою службових собак, дронів та гелікоптера. Поліція веде пошук одного або кількох можливих причетних до інциденту.

США Норвегія

