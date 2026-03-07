Через Тису на надувному човні: на Закарпатті чоловік за $4 тисячі намагався переправити військовозобов’язаного

Він придбав надувний човен і планував переправити чоловіка до Угорщини поза пунктами пропуску.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Закарпатті 41-річного чоловіка під час спроби переправлення військовозобов’язаного до Угорщини. Про це повідомляє обласна прокуратура.

За даними слідства, підозрюваний за 4 тисячі доларів домовився із «клієнтом» незаконно переправити його за кордон поза офіційними пунктами пропуску.

Згідно плану, вони придбали надувний човен у місцевому торговому центрі. Надалі підозрюваний доставив чоловіка до прикордоння поблизу м. Чоп та проінструктував щодо місця перепливання річки Тиси. Одразу після передачі готівки організатора затримали правоохоронці.

Правоохоронці вилучили два автомобілі на іноземній реєстрації, готівку, мобільні телефони та інше.

Дії підозрюваного кваліфіковано як організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями та сприяння їх вчиненню з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України).

Підозрюваний уже не вперше затримується правоохоронцями і новий злочин скоїв, перебуваючи під заставою у іншій аналогічній справі.

За клопотанням прокурора у межах розслідування організатору обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Окрім цього, слідчим суддею Ужгородського міськрайонного суду обрано альтернативу – пів мільйона гривень застави.

Враховуючи особу затриманого та те, що він порушив умови альтернативного запобіжного заходу – прокуратура оскаржуватиме ухвалу суду у частині обраного судом розміру застави. У судовому засідання прокурор клопотав про визначення суми застави в розмірі не менше 2 млн грн. Наразі затриманий утримується під вартою.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.