На Кіровоградщині судили адміністраторів Viber-групи про ТЦК під назвою «погода Новоархангельськ»

Двоє місцевих жителів отримали по 5 років ув’язнення умовно за перешкоджання діяльності ЗСУ.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Новоархангельському районному суді Кіровоградської області оголосили вирок двом місцевим жителям, які адміністрували Viber-спільноту під назвою «погода Новоархангельськ». Про це повідомили в Кіровоградському обласному ТЦК та СП.

Попри нейтральну назву, група фактично не стосувалася прогнозу погоди. У ній регулярно публікували інформацію про місця вручення повісток, маршрути пересування мобільних груп територіального центру комплектування та поліції, а також дані про транспорт і напрямки їх руху.

Цю інформацію маскували під «метеопрогнози», використовуючи зашифрований «метеокод». Наприклад, повідомлення «сонце — без опадів» означало відсутність представників ТЦК у певному місці.

За даними ТЦК, обох чоловіків обвинувачували у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України в особливий період за частиною 2 статті 28 та частиною 1 статті 114-1 Кримінального кодексу України.

Суд встановив, що метою створення групи було допомогти призовникам уникати вручення повісток, а не надавати інформацію про погодні умови.

Кожному з обвинувачених призначили по 5 років позбавлення волі, однак їх звільнили від відбування покарання з іспитовим терміном у межах угоди про визнання вини.

У суді наголосили, що під час воєнного стану подібні «інформаційні сервіси» становлять загрозу законній діяльності Збройних сил і сприяють ухиленню громадян від обов’язку захищати державу. Цю справу назвали показовою для регіону.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.