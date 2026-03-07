  1. В Україні

На Кіровоградщині судили адміністраторів Viber-групи про ТЦК під назвою «погода Новоархангельськ»

20:46, 7 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Двоє місцевих жителів отримали по 5 років ув’язнення умовно за перешкоджання діяльності ЗСУ.
На Кіровоградщині судили адміністраторів Viber-групи про ТЦК під назвою «погода Новоархангельськ»
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Новоархангельському районному суді Кіровоградської області оголосили вирок двом місцевим жителям, які адміністрували Viber-спільноту під назвою «погода Новоархангельськ». Про це повідомили в Кіровоградському обласному ТЦК та СП.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Попри нейтральну назву, група фактично не стосувалася прогнозу погоди. У ній регулярно публікували інформацію про місця вручення повісток, маршрути пересування мобільних груп територіального центру комплектування та поліції, а також дані про транспорт і напрямки їх руху.

Цю інформацію маскували під «метеопрогнози», використовуючи зашифрований «метеокод». Наприклад, повідомлення «сонце — без опадів» означало відсутність представників ТЦК у певному місці.

За даними ТЦК, обох чоловіків обвинувачували у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України в особливий період за частиною 2 статті 28 та частиною 1 статті 114-1 Кримінального кодексу України.

Суд встановив, що метою створення групи було допомогти призовникам уникати вручення повісток, а не надавати інформацію про погодні умови.

Кожному з обвинувачених призначили по 5 років позбавлення волі, однак їх звільнили від відбування покарання з іспитовим терміном у межах угоди про визнання вини.

У суді наголосили, що під час воєнного стану подібні «інформаційні сервіси» становлять загрозу законній діяльності Збройних сил і сприяють ухиленню громадян від обов’язку захищати державу. Цю справу назвали показовою для регіону.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд Кіровоград ТЦК мобілізація соцмережі Viber

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Мінветеранів пропонує новий механізм нагляду та штрафи за неправомірне надання статусу ветерана

Мінветеранів оприлюднило для громадського обговорення законопроект про штрафи за неправомірне надання, відмову або позбавлення статусу ветерана.

Режим роздільності, обраний при шлюбі в Італії, поширюється на майно в Україні: позиція КЦС

Верховний Суд дійшов висновку, що укладена в Італії угода про режим роздільності майна продовжує діяти і щодо нерухомості, придбаної в Україні.

Не більше ніж п’ять середніх зарплат: у Раді пропонують змінити правила оплати праці членів наглядових рад

Законопроєкт передбачає обмеження виплат членам наглядових рад та прив’язку їх до показників прибутку.

Звільненим зі строкової військової служби будуть платити матеріальну допомогу: рішення Уряду

Уряд визначив механізм виплати матеріальної допомоги особам, які завершили строкову військову службу.

Справа Simoncini v. San Marino: ЄСПЛ визнав, що зворотна дія закону при звільненні судді порушує Конвенцію

Ретроспективне законодавство, яке скасувало призначення судді на посаду, ЄСПЛ назвав несумісним з принципами справедливого суду та повагою до приватного життя.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]