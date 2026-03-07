  1. У світі

У школах Німеччини зростає кількість інцидентів праворадикального екстремізму

21:04, 7 березня 2026
Адміністрації шкіл повідомляють про збільшення випадків расизму, антисемітизму та екстремістських проявів.
У багатьох німецьких землях зростає кількість інцидентів, пов’язаних із праворадикальним екстремізмом у школах. Про це повідомляє видання Welt am Sonntag.

Дані ґрунтуються на так званих «особливих інцидентах», які включають політичний або релігійний екстремізм, расистські та антисемітські прояви.

Міністр освіти Саксонії Конрад Клеменс зазначив, що правий екстремізм є «найбільшою соціальною проблемою». У його федеральній землі кількість таких інцидентів у школах зросла з 149 у 2023 році до 245 у 2025 році.

У інших регіонах також спостерігається зростання:

  • Тюрінгія – зі 113 випадків у 2023 році до 198 у 2025 році;
  • Гессен – з 39 до 159;
  • Берлін – з 74 до 126;
  • Рейнланд-Пфальц – з 25 до 78;
  • Мекленбург-Передня Померанія – із 195 у 2023/2024 навчальному році до 235 у 2024/2025.

У Саксонії-Ангальт кількість праворадикальних злочинів у школах, зафіксованих поліцією, зросла з 74 у 2023 році до 192 у 2024 році.

Міністерка внутрішніх справ Саксонії-Ангальт Тамара Зішанг підкреслила, що особливо тривожними є випадки праворадикального екстремізму в початкових школах. За її словами, це демонструє необхідність виховання демократичних цінностей з раннього віку, не лише в школах, а й у сім’ях.

