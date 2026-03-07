  1. У світі

Президент ОАЕ офіційно оголосив, що країна перебуває у стані війни

19:44, 7 березня 2026
Мухаммад бін Заїд Аль Нагаян запевнив, що держава захищатиме своїх громадян та мешканців усіх еміратів.
Президент ОАЕ офіційно оголосив, що країна перебуває у стані війни
Президент Об’єднаних Арабських Еміратів Мухаммад бін Заїд Аль Нагаян 7 березня вперше заявив, що країна офіційно перебуває «у стані війни». Про це повідомляє Reuters.

Заява пролунала під час відвідування людей, які постраждали внаслідок останніх ударів Ірану по території ОАЕ. Президент наголосив, що держава, до складу якої входять сім еміратів, зокрема Дубай, захищатиме всіх своїх жителів.

«ОАЕ мають товсту шкіру та гірку плоть – ми не легка здобич. Ми виконаємо свій обов’язок перед нашою країною, нашим народом та нашими мешканцями, які також є частиною нашої родини», — заявив Мухаммад бін Заїд Аль Нагаян.

Він також висловив «глибоку вдячність» оборонному відомству та силовим структурам країни, які, за його словами, ефективно виконують свої обов’язки.

війна Іран

