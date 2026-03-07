Йдеться про невеликі обсяги, які з’являються у певні години через тимчасовий профіцит генерації.

Україна вперше з осені 2025 року відновила експорт електроенергії до Європи. Водночас це не означає масштабного вивезення електроенергії з країни — мова йде лише про невеликі обсяги, що виникають у певні години через тимчасовий профіцит генерації. Про це повідомив віце-президент з питань енергетики Українського національного комітету Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine) Олександр Трохимець.

За його словами, перші поставки становили лише десятки мегаватів — приблизно 12 МВт у ті години, коли в енергосистемі виникає надлишок виробництва.

«Тобто це не «вивезення електроенергії з країни», як це часто подають. Це інструмент балансування системи», — пояснив Трохимець.

Він зазначив, що рішення про експорт ухвалює диспетчер НЕК «Укренерго» лише за наявності резерву потужності в енергосистемі. Якщо баланс погіршується, експорт одразу припиняють.

Чому з’явився профіцит електроенергії

Однією з причин є традиційні весняні паводки, через які у водосховища надходить більше води і гідроелектростанції збільшують виробництво.

Ще один фактор — зростання сонячної генерації навесні. У результаті вдень енергосистема іноді виробляє більше електроенергії, ніж може спожити.

У такій ситуації постає вибір: обмежувати роботу електростанцій або віддати надлишок на зовнішній ринок. Експорт дозволяє уникнути втрат генерації та забезпечує додаткові кошти для енергетики, які потрібні на ремонти, відновлення обладнання після атак та підготовку до наступної зими.

Україна працює синхронно з європейською енергосистемою ENTSO-E, тому для інтегрованого енергоринку нормальною є ситуація, коли в різні години відбувається і імпорт, і експорт електроенергії: вдень можливий експорт через профіцит, а ввечері — імпорт під час пікового споживання.

