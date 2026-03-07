  1. В Україні
Як вимикатимуть світло на Київщині 8 березня – ДТЕК оприлюднив графіки

20:10, 7 березня 2026
На Київщині діятимуть графіки погодинних відключень світла.
Як вимикатимуть світло на Київщині 8 березня – ДТЕК оприлюднив графіки
У понеділок, 2 березня, в Київській області вимикатимуть світло — відтак діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Про це повідомила енергетична компанія ДТЕК.

Причина запровадження обмежень — наслідки масованих російських ударів по енергетичних об'єктах України.

Графіки відключень світла для Київщини на 8 березня:

