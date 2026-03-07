  1. В Україні

Уряд запровадив обов’язкові перевірки кандидатів на роботу в школах та садках

20:28, 7 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Тепер кожен працівник дошкільних та загальноосвітніх закладів має пройти перевірку на відсутність судимостей і порушень щодо насильства чи булінгу.
Уряд запровадив обов’язкові перевірки кандидатів на роботу в школах та садках
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Уряд ухвалив рішення про впровадження чіткого порядку перевірки кандидатів на роботу в закладах дошкільної та загальної середньої освіти. Пріоритетом державної політики у сфері освіти визначено безпеку дітей, тому для всіх роботодавців встановлюються обов’язкові критерії допуску до роботи.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Особа не може бути допущена до роботи з дітьми у разі:

  • наявності судимості за кримінальні правопорушення або злочини проти дітей;
  • притягнення до адміністративної відповідальності за домашнє насильство, булінг, невиконання обов’язків щодо виховання дітей (для закладів загальної середньої освіти).

Для роботи в закладі дошкільної освіти кандидат повинен надати витяг із «Дії» про відсутність судимості. Для працевлаштування в школі — витяг про відсутність судимості та довідку від Національної поліції про відсутність порушень, пов’язаних із булінгом чи жорстоким поводженням із дітьми.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

діти Кабінет Міністрів України школа

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Мінветеранів пропонує новий механізм нагляду та штрафи за неправомірне надання статусу ветерана

Мінветеранів оприлюднило для громадського обговорення законопроект про штрафи за неправомірне надання, відмову або позбавлення статусу ветерана.

Режим роздільності, обраний при шлюбі в Італії, поширюється на майно в Україні: позиція КЦС

Верховний Суд дійшов висновку, що укладена в Італії угода про режим роздільності майна продовжує діяти і щодо нерухомості, придбаної в Україні.

Не більше ніж п’ять середніх зарплат: у Раді пропонують змінити правила оплати праці членів наглядових рад

Законопроєкт передбачає обмеження виплат членам наглядових рад та прив’язку їх до показників прибутку.

Звільненим зі строкової військової служби будуть платити матеріальну допомогу: рішення Уряду

Уряд визначив механізм виплати матеріальної допомоги особам, які завершили строкову військову службу.

Справа Simoncini v. San Marino: ЄСПЛ визнав, що зворотна дія закону при звільненні судді порушує Конвенцію

Ретроспективне законодавство, яке скасувало призначення судді на посаду, ЄСПЛ назвав несумісним з принципами справедливого суду та повагою до приватного життя.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]