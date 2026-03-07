Уряд запровадив обов’язкові перевірки кандидатів на роботу в школах та садках

Тепер кожен працівник дошкільних та загальноосвітніх закладів має пройти перевірку на відсутність судимостей і порушень щодо насильства чи булінгу.

Уряд ухвалив рішення про впровадження чіткого порядку перевірки кандидатів на роботу в закладах дошкільної та загальної середньої освіти. Пріоритетом державної політики у сфері освіти визначено безпеку дітей, тому для всіх роботодавців встановлюються обов’язкові критерії допуску до роботи.

Особа не може бути допущена до роботи з дітьми у разі:

наявності судимості за кримінальні правопорушення або злочини проти дітей;

притягнення до адміністративної відповідальності за домашнє насильство, булінг, невиконання обов’язків щодо виховання дітей (для закладів загальної середньої освіти).

Для роботи в закладі дошкільної освіти кандидат повинен надати витяг із «Дії» про відсутність судимості. Для працевлаштування в школі — витяг про відсутність судимості та довідку від Національної поліції про відсутність порушень, пов’язаних із булінгом чи жорстоким поводженням із дітьми.

