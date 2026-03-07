Як українцям за кордоном оформити спадщину – покрокова інструкція

У Мін’юсті пояснили процедуру подання заяви, збору документів та отримання свідоцтва про право на спадщину для тих, хто перебуває в ЄС.

Управління нотаріату Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції у Києві детально пояснює, як українські спадкоємці можуть оформити спадщину, перебуваючи за межами України. Така ситуація є доволі поширеною, оскільки багато громадян мають майнові права в Україні, але не проживають тут постійно. Процедура регулюється Законом України «Про нотаріат» та Цивільним кодексом України.

Етап 1. Подання заяви про прийняття спадщини

Спадкоємець має подати заяву про прийняття спадщини протягом шести місяців з дня смерті спадкодавця. Подати її потрібно особисто, проте перебування за кордоном не є перешкодою.

Основні способи:

Через консульство України: консул засвідчує справжність підпису заяви українською мовою, після чого документ надсилають нотаріусу в Україні поштою. Такий документ не потребує апостиля чи перекладу.

Через місцевого нотаріуса: якщо немає консульства, підпис або заява можуть бути засвідчені іноземним нотаріусом. У такому разі документ потребує легалізації (апостиль або консульська легалізація) та нотаріально засвідченого перекладу українською мовою.

Подання через представника на цьому етапі не допускається. Днем подання вважається день відправлення поштою.

Етап 2. Збір документів для оформлення спадщини

Після подання заяви нотаріус відкриває спадкову справу. Для подальшого оформлення потрібні:

свідоцтво про смерть спадкодавця;

документи, що підтверджують родинні зв’язки або заповіт;

документи на майно (договори купівлі-продажу, свідоцтва про право власності тощо);

довідка про останнє місце проживання спадкодавця;

паспорт та ідентифікаційний код спадкоємця.

На цьому етапі спадкоємець може діяти через представника за довіреністю, оформленою через консульство України або іноземного нотаріуса (за потреби з легалізацією та перекладом).

Етап 3. Отримання свідоцтва про право на спадщину

Після збору всіх документів та закінчення шестимісячного строку нотаріус видає свідоцтво про право на спадщину. Представник може отримати його на підставі довіреності. Строк для отримання свідоцтва законом не обмежений.

Втрата документів

Якщо документи втрачені, необхідно отримати дублікати або звернутися до суду в Україні для встановлення факту родинних відносин чи права власності. Представництво в суді здійснюється через довіреність.

