Чи чекають українки на привітання 8 березня та від кого – результати опитування
Напередодні Міжнародного жіночого дня команда Rakuten Viber провела опитування, щоб з’ясувати настрої українських жінок. У дослідженні взяли участь понад 30 тисяч респонденток, більшість з яких — віком до 45 років. Про це повідомляє «Наш Київ».
Що показало опитування
Майже половина опитаних (48%) розраховують на подарунки цьогоріч, причому більшість (39%) очікують приємні сюрпризи від найближчого кола — родини чи друзів.
Порівняно з 2025 роком:
- Кількість тих, хто чекає подарунки від рідних, зросла з 35% до 39%.
- Частка жінок, які не очікують жодних привітань, збільшилася до 27% (проти 25% у 2025-му).
- 19% респонденток будуть задоволені просто теплими словами або повідомленнями в месенджерах.
- Лише 6% вважають найкращим подарунком внесок на ЗСУ, що суттєво менше, ніж торік, коли цей показник досягав 14%.
Попри дискусії щодо формату святкування, для більшості українок 8 березня залишається приводом проявити увагу у сімейному колі. Робочі та навчальні колективи відійшли на другий план — лише 9% очікують корпоративних подарунків.
