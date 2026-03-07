  1. Суспільство
  2. / В Україні

Чи чекають українки на привітання 8 березня та від кого – результати опитування

17:47, 7 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
48% респонденток сподіваються на сюрпризи від близьких, 19% задовольняться теплими словами у месенджерах.
Чи чекають українки на привітання 8 березня та від кого – результати опитування
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Напередодні Міжнародного жіночого дня команда Rakuten Viber провела опитування, щоб з’ясувати настрої українських жінок. У дослідженні взяли участь понад 30 тисяч респонденток, більшість з яких — віком до 45 років. Про це повідомляє «Наш Київ».

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Що показало опитування

Майже половина опитаних (48%) розраховують на подарунки цьогоріч, причому більшість (39%) очікують приємні сюрпризи від найближчого кола — родини чи друзів.

Порівняно з 2025 роком:

  • Кількість тих, хто чекає подарунки від рідних, зросла з 35% до 39%.
  • Частка жінок, які не очікують жодних привітань, збільшилася до 27% (проти 25% у 2025-му).
  • 19% респонденток будуть задоволені просто теплими словами або повідомленнями в месенджерах.
  • Лише 6% вважають найкращим подарунком внесок на ЗСУ, що суттєво менше, ніж торік, коли цей показник досягав 14%.

Попри дискусії щодо формату святкування, для більшості українок 8 березня залишається приводом проявити увагу у сімейному колі. Робочі та навчальні колективи відійшли на другий план — лише 9% очікують корпоративних подарунків.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

жінки свято

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Мінветеранів пропонує новий механізм нагляду та штрафи за неправомірне надання статусу ветерана

Мінветеранів оприлюднило для громадського обговорення законопроект про штрафи за неправомірне надання, відмову або позбавлення статусу ветерана.

Режим роздільності, обраний при шлюбі в Італії, поширюється на майно в Україні: позиція КЦС

Верховний Суд дійшов висновку, що укладена в Італії угода про режим роздільності майна продовжує діяти і щодо нерухомості, придбаної в Україні.

Не більше ніж п’ять середніх зарплат: у Раді пропонують змінити правила оплати праці членів наглядових рад

Законопроєкт передбачає обмеження виплат членам наглядових рад та прив’язку їх до показників прибутку.

Звільненим зі строкової військової служби будуть платити матеріальну допомогу: рішення Уряду

Уряд визначив механізм виплати матеріальної допомоги особам, які завершили строкову військову службу.

Справа Simoncini v. San Marino: ЄСПЛ визнав, що зворотна дія закону при звільненні судді порушує Конвенцію

Ретроспективне законодавство, яке скасувало призначення судді на посаду, ЄСПЛ назвав несумісним з принципами справедливого суду та повагою до приватного життя.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]