Чи чекають українки на привітання 8 березня та від кого – результати опитування

48% респонденток сподіваються на сюрпризи від близьких, 19% задовольняться теплими словами у месенджерах.

Напередодні Міжнародного жіночого дня команда Rakuten Viber провела опитування, щоб з’ясувати настрої українських жінок. У дослідженні взяли участь понад 30 тисяч респонденток, більшість з яких — віком до 45 років. Про це повідомляє «Наш Київ».

Що показало опитування

Майже половина опитаних (48%) розраховують на подарунки цьогоріч, причому більшість (39%) очікують приємні сюрпризи від найближчого кола — родини чи друзів.

Порівняно з 2025 роком:

Кількість тих, хто чекає подарунки від рідних, зросла з 35% до 39%.

Частка жінок, які не очікують жодних привітань, збільшилася до 27% (проти 25% у 2025-му).

19% респонденток будуть задоволені просто теплими словами або повідомленнями в месенджерах.

Лише 6% вважають найкращим подарунком внесок на ЗСУ, що суттєво менше, ніж торік, коли цей показник досягав 14%.

Попри дискусії щодо формату святкування, для більшості українок 8 березня залишається приводом проявити увагу у сімейному колі. Робочі та навчальні колективи відійшли на другий план — лише 9% очікують корпоративних подарунків.

