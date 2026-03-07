Чоловік із судимістю за вбивство вимагав від ТЦК виключення з військового обліку – що вирішив суд

Хмельницький окружний адмінсуд відмовив у виключенні з військового обліку засудженого за особливо тяжкий злочин.

Хмельницький окружний адміністративний суд рішенням від 2 березня 2026 року відмовив у задоволенні позову військовозобов’язаного до територіального центру комплектування та соціальної підтримки про визнання протиправною бездіяльності щодо невнесення до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів відомостей про виключення з військового обліку та зобов’язання повторно розглянути заяву.

Обставини справи № 560/10779/25

Позивач засуджений 30 квітня 2004 року Апеляційним судом Хмельницької області до 15 років позбавлення волі та конфіскації майна за вчинення особливо тяжких злочинів за ст.ст. 115 ч. 2, 187 ч. 4, 70 КК України.

Відбував покарання з 9 січня 2004 року по 11 липня 2016 року.

25 липня 2016 року подав до ТЦК та СП заяву про виключення з військового обліку на підставі п. 6 ч. 6 ст. 37 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» (редакція, чинна на той час), яка передбачала виключення осіб, раніше засуджених до позбавлення волі за тяжкий або особливо тяжкий злочин.

У 2023 році повторно подав заяву з аналогічним проханням.

16 травня 2025 року звернувся з новою заявою, в якій просив внести до Реєстру відомості про виключення з військового обліку, надати інформацію про внесення таких відомостей та VIN-код на підтвердження.

23 травня 2025 року ТЦК та СП відмовив у задоволенні заяви листом № 2/3592, посилаючись на зміну редакції ч. 6 ст. 37 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» Законом України від 11.04.2024 № 3633-IX (чинна з 18.05.2024), яка виключила підставу для виключення у зв’язку з попереднім засудженням за тяжкий або особливо тяжкий злочин.

Позивач вважав бездіяльність ТЦК та СП протиправною та просив зобов’язати повторно розглянути заяву від 16.05.2025 року.

Рішення суду

Суд відмовив у задоволенні позову повністю.

Встановив, що на момент звернення позивача (16.05.2025) чинною була редакція ч. 6 ст. 37 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» після внесення змін Законом № 3633-IX, яка не передбачає виключення з військового обліку у зв’язку з попереднім засудженням до позбавлення волі за тяжкий або особливо тяжкий злочин.

Факт засудження 2004 року не створює права на виключення, яке зберігається після зміни закону, оскільки відповідне рішення ТЦК та СП не було прийняте в період дії старої редакції норми.

Відповідь ТЦК та СП від 23.05.2025 № 2/3592 є індивідуальним актом (рішенням), яке містить правову аргументацію та відповідає чинному законодавству.

За відсутності підстав для виключення з військового обліку згідно з чинною редакцією закону не виник обов’язок вносити відповідні відомості до Реєстру, а отже, невнесення таких відомостей не є протиправною бездіяльністю.

Зобов’язання повторно розглянути заяву та прийняти інше рішення відсутні, оскільки чинне законодавство не передбачає такої оцінки обставин.

Судові витрати розподілу не підлягають.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Рішення може бути оскаржене до Сьомого апеляційного адміністративного суду протягом тридцяти днів з дня складення повного судового рішення.

