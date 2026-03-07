  1. В Україні

Як подати декларацію про доходи онлайн – пояснення ДПС

15:13, 7 березня 2026
Електронні сервіси дозволяють автоматично заповнити частину даних і надіслати документ без відвідування податкової.
Фото: km.tax.gov.ua
Подати Податкову декларацію про майновий стан і доходи можна онлайн за кілька хвилин без черг і паперових документів. Для цього доступні сервіси Електронного кабінету, які дозволяють заповнити та надіслати декларацію через інтернет. Про це повідомила Державна податкова служба України.

Автоматичне заповнення даних

У приватній частині Електронного кабінету працює функція подання Податкової декларації про майновий стан і доходи в розділі «Податкова декларація» режиму «ЕК для громадян».

Система автоматично підтягує частину інформації з державних реєстрів, зокрема дані про доходи та майно. Це дозволяє скоротити час заповнення, зменшити ризик помилок та спростити перевірку внесеної інформації.

Після формування декларації її можна одразу надіслати до податкової разом зі сканованими копіями підтверджуючих документів. Такий формат особливо зручний для громадян, які оформлюють податкову знижку та мають додати відповідні документи.

Подання через мобільний застосунок

Подати декларацію також можна через мобільний застосунок «Моя податкова».

У застосунку доступні функції авторизації за допомогою електронного підпису, заповнення та перевірки декларації, а також її подання онлайн у кілька кліків. Такий формат зручний для тих, хто не працює з комп’ютером і користується смартфоном.

Що потрібно для подання

Для користування електронними сервісами необхідно мати кваліфікований електронний підпис. Він потрібен для авторизації в системі та підписання документів онлайн.

Альтернативні способи

Громадяни, які не користуються цифровими сервісами, можуть подати декларацію традиційними способами — особисто або через уповноважену особу, а також надіслати її поштою з повідомленням про вручення.

податкова податки

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

