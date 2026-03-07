  1. У світі

В Індонезії дітям до 16 років заборонили користуватися соцмережами

13:06, 7 березня 2026
Влада почне поступово деактивувати акаунти неповнолітніх на популярних платформах, зокрема TikTok, YouTube, Instagram та X.
Влада Індонезії запровадила обмеження на використання соціальних мереж для громадян віком до 16 років. Нові правила передбачають поступове вимкнення акаунтів неповнолітніх на популярних платформах. Про це повідомляє Variety.

Обмеження почнуть діяти з 28 березня 2026 року. Міністерка комунікацій і цифрових технологій Індонезії Метья Хафід заявила, що деактивацію акаунтів проводитимуть у два етапи. За її словами, уряд прагне допомогти батькам у протидії впливу великих технологічних платформ і алгоритмів, які формують онлайн-контент для дітей.

За новими правилами акаунти користувачів віком до 16 років на платформах із підвищеним рівнем ризику поступово деактивуватимуть. Йдеться, зокрема, про YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live та Roblox.

Обмеження поширюватимуться не лише на соціальні мережі, а й на ігрові платформи та сервіси електронної комерції.

Для дітей до 13 років будуть доступні лише спеціально створені для цієї вікової групи онлайн-ресурси. Підлітки віком від 13 до 16 років зможуть користуватися лише сервісами з низьким рівнем ризику і тільки за згодою батьків.

У разі порушення нових правил санкції застосовуватимуть не до користувачів, а до самих платформ, які повинні забезпечити виконання вимог законодавства.

