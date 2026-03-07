Солдат Нацгвардії відмовився виконати наказ командира на Донеччині — суд призначив 5 років

Військовослужбовець відмовився вирушити на позиції для недопущення прориву російських військ у глибину оборони.

Фото: 66-та окрема механізована бригада імені князя Мстислава Хороброго

Новобаварський районний суд Харкова визнав військовослужбовця Нацгвардії винним у непокорі — відкритій відмові виконати наказ командира в умовах воєнного стану. Йдеться про відмову вирушити в район Сергіївки на Донеччині для зайняття позицій із метою стримування прориву російських військ.

Суд призначив військовому покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі — мінімальний строк, передбачений санкцією статті. Попри щире каяття та позитивні характеристики, суд не застосував умовне покарання. Обвинуваченого взяли під варту в залі суду.

Обставини справи №639/1062/26

Солдат Нацгвардії, уродженець Харківщини, проходив військову службу за мобілізацією на посаді помічника гранатометника у військовій частині НГУ. На цю посаду його призначили наказом командира частини 26 серпня 2025 року.

За матеріалами справи, 1 грудня 2025 року близько 10:25 тимчасово виконуючий обов’язки командира батальйону оперативного призначення вишикував зведене відділення військової частини у пункті тимчасової дислокації та довів до особового складу бойове розпорядження.

Згідно з цим розпорядженням підрозділ мав:

з 11:00 того ж дня переміститися до зони виконання бойових завдань;

до 18:00 зосередитися в районі Сергіївки Донецької області;

до 06:00 наступного дня зайняти визначені вогневі позиції.

Метою було недопущення прориву російських сил у глибину оборони бригади.

Однак один із військовослужбовців — солдат, який обіймав посаду помічника гранатометника, — відкрито відмовився виконати наказ та вирушити до району виконання бойового завдання. Суд встановив, що він діяв умисно та усвідомлював характер своїх дій.

На думку суду, така відмова підірвала боєготовність і боєздатність підрозділу.

Позиції сторін у суді

Прокурор наполягав, що вина військовослужбовця доведена матеріалами кримінального провадження, та просив призначити покарання у межах санкції частини четвертої статті 402 Кримінального кодексу України.

Обвинувачений у судовому засіданні повністю визнав свою вину, підтвердив викладені у справі обставини, не заперечував правову кваліфікацію дій і заявив про щире каяття. Він просив суд суворо його не карати.

Захист просив звільнити військового від відбування покарання з випробуванням.

З огляду на повне визнання вини та відсутність спору щодо фактичних обставин, суд розглянув справу в порядку, передбаченому частиною третьою статті 349 КПК України, без дослідження всіх доказів.

Кваліфікація та оцінка суду

Суд дійшов висновку, що дії військовослужбовця утворюють склад злочину, передбаченого частиною четвертою статті 402 Кримінального кодексу України — непокора, тобто відкрита відмова виконати наказ начальника, вчинена в умовах воєнного стану.

Під час визначення покарання суд врахував: характер і тяжкість злочину; обставини його вчинення; особу обвинуваченого.

Суд встановив, що військовослужбовець має вищу освіту; раніше не судимий; за місцем служби характеризується позитивно.

Пом’якшувальною обставиною суд визнав щире каяття. Обтяжувальних обставин не встановлено.

Водночас суд зазначив, що злочин вчинено в умовах воєнного стану під час виконання бойових завдань, що впливає на рівень суспільної небезпеки.

Суд також підкреслив, що застосування умовного покарання у таких випадках є неможливим.

Рішення суду

Суд визнав військовослужбовця винним і призначив йому 5 років позбавлення волі — мінімальне покарання, передбачене санкцією ч. 4 ст. 402 КК України.

До набрання вироком законної сили суд скасував заставу, під яку обвинувачений перебував під час розгляду справи, взяв його під варту безпосередньо в залі суду та помістив до Харківського слідчого ізолятора

Водночас суд постановив повернути заставодавцю 60 560 грн, оскільки застава не була звернена в дохід держави.

У строк покарання буде зараховано періоди попереднього тримання під вартою.

