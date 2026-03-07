В Україні можуть виникнути проблеми з готівковою валютою через захоплення інкасаторських автомобілів в Угорщині — НБУ

Попри інцидент, у НБУ наголошують: ситуація на валютному ринку залишається стабільною, а банки мають достатні запаси готівки.

В Україні можуть виникнути тимчасові труднощі з готівковою іноземною валютою через незаконне захоплення інкасаторських машин Ощадбанку на території Угорщини. У Національному банку заявили, що готові оперативно підтримати банки готівковою валютою, щоб уникнути дефіциту на ринку.

З цією метою Національний банк України ухвалив рішення провести 9 березня 2026 року операцію з обміну безготівкової валюти банків на готівкову. Такі операції дозволять за потреби підкріпити каси банківських установ і забезпечити стабільну видачу валюти клієнтам.

У НБУ наголошують, що наразі ситуація на готівковому валютному ринку залишається стабільною. Банки мають достатні запаси готівкової валюти, а середньоденні залишки в касах відповідають рівню минулого року.

Водночас незаконне захоплення інкасаторських машин Ощадбанку в Угорщині може створити ситуативні логістичні труднощі з доставкою готівкової валюти з-за кордону. Саме тому регулятор ухвалив превентивне рішення, щоб за потреби оперативно забезпечити банки готівкою.

У Нацбанку пояснили, що частота та обсяги таких операцій залежатимуть від потреб банківської системи у готівковій валютній ліквідності.

Регулятор також підкреслює, що загалом валютний ринок України залишається стійким. За режиму керованої гнучкості курс гривні може рухатися в обидва боки залежно від балансу попиту та пропозиції валюти.

За даними НБУ, на ситуацію на валютному ринку цього тижня вплинули як зовнішні, так і внутрішні чинники. Зокрема, загострення ситуації на Близькому Сході підвищило волатильність на світових фінансових і товарних ринках. Крім того, на початку місяця традиційно зростає попит на валюту, оскільки банки купують її для розрахунків за картковими операціями та для операцій з готівкою після вихідних.

Також на попит впливають оновлення лімітів на онлайн-купівлю валюти населенням і перерахування дивідендів бізнесом.

У НБУ зазначають, що з поступовим зменшенням впливу цих факторів баланс на валютному ринку покращується, а курс реагує на зміну співвідношення попиту і пропозиції.

Регулятор наголошує, що уважно стежить за ситуацією та за потреби згладжуватиме надмірні курсові коливання. Обсяг міжнародних резервів, за оцінкою НБУ, є достатнім для підтримання стабільності валютного ринку.

Також там окремо підкреслили, що операції з обміну безготівкової валюти на готівкову між НБУ та банками не впливатимуть на обсяг міжнародних резервів України.

