ПФУ планують дати нові повноваження для контролю за сплатою пенсійного збору

Комітет Ради підтримав законопроєкт про посилення контролю за сплатою пенсійного збору.

Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів розглянув на засіданні 4 березня законопроєкт про посилення контролю за повнотою нарахування і сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування. Йдеться про проєкт Закону №14398 від 26 січня 2026 року, поданий Кабінетом Міністрів України.

Документ передбачає внесення змін до низки законів, зокрема:

Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Закону «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування».

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що згідно з законопроєктом, Пенсійному фонду України та його територіальним органам планують надати повноваження здійснювати контроль за повнотою нарахування та сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій.

Крім того, законопроєктом пропонується викласти у новій редакції частину дев’яту статті 8 Закону «Про нотаріат». Передбачається, що нотаріуси надаватимуть довідки про суму нотаріально посвідчених договорів, необхідні для контролю за оподаткуванням і справлянням пенсійного збору, протягом 10 робочих днів на обґрунтовану письмову вимогу податкового органу.

Законопроєкт розроблено Урядом на виконання рекомендацій, визначених у рішенні Рахункової палати від 12 жовтня 2021 року №24-4, за результатами аудиту ефективності виконання органами виконавчої влади повноважень щодо контролю за надходженням збору на обов’язкове державне пенсійне страхування до державного бюджету.

Під час розгляду законопроєкту у Комітеті низка органів повідомила про відсутність зауважень до документа. Зокрема, Міністерство соціальної політики України повідомило, що реалізація законопроєкту не потребуватиме додаткових видатків з державного чи місцевих бюджетів.

Також про відсутність зауважень до законопроєкту повідомили Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України, Міністерство фінансів України та Міністерство юстиції України.

Пенсійний фонд України та Уповноважений Верховної Ради України з прав людини зазначили, що підтримують прийняття цього законопроєкту. Дослідницька служба Верховної Ради України вказує, що ухвалення законодавчих положень, викладених у законопроєкті, є доцільним та актуальним.

Водночас Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради звернуло увагу, що строки, визначені у розділі «Прикінцеві положення» законопроєкту, потребують перегляду. У висновку зазначено, що управління не заперечує можливості прийняття законопроєкту проєкту, оскільки його положення спрямовані на врегулювання контролю за повнотою нарахування та сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій. Однак у ГНЕУ пропонують переглянути строк набрання чинності законопроєктом.

Це пов’язано з тим, що пунктом 2 розділу ІІ «Прикінцеві положення» передбачено доручення Кабінету Міністрів у тримісячний строк з дня набрання чинності законом привести власні нормативно-правові акти у відповідність із ним та забезпечити аналогічні зміни в актах міністерств і центральних органів виконавчої влади.

За підсумками розгляду Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендував парламенту включити до порядку денного та прийняти за основу у першому читанні.

