У частині регіонів введуть графіки погодинних відключень світла 7 березня

Причина запровадження обмежень – наслідки російських атак на енергосистему.

У частині регіонів України 7 березня з 8:00 до кінця доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів. Про це повідомляє Укренерго.

Причина обмежень — удари Росії ракетами та дронами по енергосистемі.

"Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", – нагадують у компанії.

Українців закликають споживати електроенергію ощадливо, коли вона з’являється за графіком.

