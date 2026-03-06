  1. В Україні

У частині регіонів введуть графіки погодинних відключень світла 7 березня

18:52, 6 березня 2026
Причина запровадження обмежень – наслідки російських атак на енергосистему.
У частині регіонів введуть графіки погодинних відключень світла 7 березня
У частині регіонів України 7 березня з 8:00 до кінця доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів. Про це повідомляє Укренерго. 

Причина обмежень — удари Росії ракетами та дронами по енергосистемі. 

"Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", – нагадують у компанії.

Українців закликають споживати електроенергію ощадливо, коли вона з’являється за графіком.

