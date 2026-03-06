В Україні запрацювала доставка водійських документів до відділень «Нової пошти»
Головний сервісний центр МВС розширив можливості отримання послуг для водіїв. Відтепер у Кабінеті водія можна замовити доставку посвідчення водія або свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу до найближчого відділення «Нової пошти».
Щоб скористатися послугою, необхідно:
- зайти в Електронний кабінет водія;
- обрати послугу обміну або відновлення посвідчення водія чи оформлення свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу;
- обрати доставку поштою;
- вказати номер і адресу зручного відділення «Нової пошти».
Після виготовлення документа та передачі його логістичному партнеру користувач отримає повідомлення в Кабінеті водія та від поштового оператора про готовність посилки.
Нагадаємо, що перше посвідчення водія видається тільки особисто в сервісному центрі після успішного складання практичного іспиту та пред’явлення паспорта. Ні поштою, ні за довіреністю його отримати неможливо.
