В Україні запрацювала доставка водійських документів до відділень «Нової пошти»

22:00, 6 березня 2026
Водії можуть замовити отримання посвідчення або техпаспорта через Електронний кабінет.
Головний сервісний центр МВС розширив можливості отримання послуг для водіїв. Відтепер у Кабінеті водія можна замовити доставку посвідчення водія або свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу до найближчого відділення «Нової пошти».

Щоб скористатися послугою, необхідно:

  • зайти в Електронний кабінет водія;
  • обрати послугу обміну або відновлення посвідчення водія чи оформлення свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу;
  • обрати доставку поштою;
  • вказати номер і адресу зручного відділення «Нової пошти».

Після виготовлення документа та передачі його логістичному партнеру користувач отримає повідомлення в Кабінеті водія та від поштового оператора про готовність посилки.

Нагадаємо, що перше посвідчення водія видається тільки особисто в сервісному центрі після успішного складання практичного іспиту та пред’явлення паспорта. Ні поштою, ні за довіреністю його отримати неможливо.

посвідчення водія сервісний центр МВС пошта

