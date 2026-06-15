За втрату гуманітарки та товарів на складах будуть платити керівники: у Раді пропонують змінити митні правила

У Верховній Раді пропонують запровадити солідарну відповідальність за втрату товарів на митних складах і гуманітарної допомоги.

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У Верховній Раді пропонують змінити низку положень Митного кодексу України. Відповідний законопроєкт №15316 «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо врегулювання порядку здійснення окремих митних процедур».

Необхідність внесення змін пояснюється тим, що під час практичного застосування Митного кодексу, який було ухвалено у 2012 році виникли неузгодженості з іншими актами законодавства і реальними умовами роботи бізнесу. Зокрема, частина норм потребує узгодження з Податковим кодексом України, щоб уникнути різного трактування дозволених операцій із підакцизними товарами, які перебувають під митним контролем.

Суть змін

Законопроєктом пропонується одразу кілька суттєвих змін у сфері митного регулювання — від процедур розгляду заяв до відповідальності за втрату товарів під митним контролем.

Законопроєкт передбачає заборону митним органам відмовляти у розгляді заяв на відкриття та експлуатацію митних складів, магазинів Duty Free та вільних митних зон (п. 5 ч. 3 ст. 19-2, ст. 404 МКУ) у разі, якщо підприємство перебуває у процесі реорганізації шляхом перетворення. Це має забезпечити безперервність їхньої діяльності та усунути ризики блокування роботи під час корпоративних змін.

Також пропонується дозволити маркування підакцизних товарів — алкогольних напоїв, тютюнових виробів і рідин для електронних сигарет — безпосередньо на митних складах. Йдеться про імпортну продукцію, яка перебуває у митному режимі митного складу, із можливістю проведення необхідних супутніх операцій для її маркування до випуску у вільний обіг.

Такі товари, що перебувають у митному режимі складу, зможуть маркуватися акцизними марками ще до їх випуску у вільний обіг.

У Митному кодексі оновлюється формулювання щодо митних органів. Тепер замість загального терміна «митні органи» використовується визначення: центральний орган виконавчої влади, що реалізує митну політику, та його територіальні органи.

Зокрема, передбачається, що перевищення строків транзитних перевезень, допущені під час воєнного стану, не вважатимуться порушенням при оцінці діяльності підприємства.

Крім того, запроваджується солідарна відповідальність за сплату митних платежів у разі втрати товарів або їх видачі без дозволу митниці. Відповідальність покладається на утримувачів митних складів відкритого типу І, складів тимчасового зберігання, керівників організацій — отримувачів гуманітарної допомоги та інших визначених законом осіб.

Раніше «Судово-юридична газета» повідомляла, що у парламенті зареєстровали проєкт нового Митного кодексу України № 15295, який спрямований на приведення митних правил у відповідність до стандартів Європейського Союзу. Йдеться не лише про оновлення окремих норм, а про комплексну зміну системи митного регулювання з орієнтацією на європейські принципи роботи.

Документ передбачає єдині, прозорі та уніфіковані правила для експортерів та імпортерів, а також розширити можливості торгівлі з країнами ЄС.

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