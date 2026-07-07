Втрачене через війну майно: на яких умовах власники можуть отримати компенсацію від держави

Від програми «єВідновлення» до спеціальних механізмів підтримки бізнесу – розбираємо, хто має право на компенсацію за пошкоджене або знищене внаслідок війни майно, які документи необхідно підготувати та які юридичні нюанси можуть вплинути на отримання виплат.

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Російська збройна агресія залишила без домівок і виробничих приміщень сотні тисяч українців. Внаслідок ракетних ударів, артилерійських обстрілів та бойових дій були пошкоджені або повністю знищені квартири, приватні будинки, підприємства та інші об’єкти нерухомості. Водночас разом із питанням відновлення майна для постраждалих не менш важливим стало інше – чи можна отримати компенсацію від держави та що для цього необхідно зробити.

Сьогодні законодавство передбачає декілька різних механізмів відшкодування, однак вони не є універсальними. Правила отримання компенсації залежать від виду нерухомості, статусу власника, дати виникнення пошкоджень, місця розташування об’єкта та інших юридично значущих обставин. Саме тому однакові на перший погляд ситуації на практиці можуть мати різні правові наслідки.

З яких нормативних актів складається система компенсації

Державна система відшкодування збитків формувалася поступово у відповідь на виклики війни. Першим кроком стало затвердження постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 року № 326 Порядку визначення шкоди та збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Документ встановив загальні правила фіксації та оцінки втрат, яких зазнали держава, громадяни та суб’єкти господарювання починаючи з 19 лютого 2014 року.

Згодом Уряд ухвалив постанову від 26 березня 2022 року № 380, яка запровадила механізм подання інформаційних повідомлень про пошкоджені або знищені об’єкти нерухомості. Саме завдяки цьому вдалося створити єдину систему обліку житла, що постраждало внаслідок бойових дій, ракетних ударів, диверсій чи терористичних актів.

Однак ключовим документом у сфері компенсації став Закон України № 2923-IX «Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна…», який набрав чинності 22 травня 2023 року. Саме він визначив, хто може претендувати на державну підтримку, які види компенсації існують та за яких умов вони надаються.

Які механізми компенсації діють сьогодні

На сьогодні в Україні фактично функціонують два окремі механізми компенсації. Перший стосується фізичних осіб і реалізується насамперед через державну програму «єВідновлення», порядок роботи якої затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2023 року №381. Другий механізм орієнтований на юридичних осіб приватного сектору, які можуть претендувати на часткову компенсацію вартості майна через спеціальні інструменти страхування воєнних ризиків та програми, адміністровані державою.

Зазначимо, що порядок отримання компенсації, перелік документів та вимоги до заявників суттєво відрізняються.

Хто може отримати компенсацію

Стаття 2 Закону №2923-IX визначає досить широке коло осіб, які можуть претендувати на державну компенсацію. Передусім це громадяни України – власники пошкоджених або знищених житлових об’єктів. Водночас законодавець не обмежився лише класичними власниками. Право на компенсацію також мають замовники будівництва індивідуальних житлових будинків, власники спеціального майнового права на об’єкти незавершеного будівництва, інвестори житлових проєктів, члени житлово-будівельних кооперативів, які фактично викупили житло, але ще не оформили право власності, а також спадкоємці таких осіб.

Окремий порядок передбачений для ОСББ, житлово-будівельних кооперативів та управителів, якщо пошкодження стосується спільного майна багатоквартирного будинку.

Пріоритетне право на отримання компенсації мають:

Якщо майно пошкоджене:

Учасники бойових дій (УБД).

Особи з інвалідністю внаслідок війни.

Сім'ї загиблих захисників.

Мобілізовані без статусу УБД.

Особи з інвалідністю І-ІІ груп.

Багатодітні сім'ї.

Батьки-вихователі дитячого будинку сімейного типу (ДБСТ).

Прийомні батьки.

Патронатні вихователі.

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.

Опікуни,піклувальники.

Якщо майно зруйноване:

Учасники бойових дій (УБД), особи з інвалідністю внаслідок війни;

Особи, призвані на військову службу за призовом під час мобілізації та яким не надано УБД;

Багатодітні сім’ї;

Особи з інвалідністю I та II груп;

Внутрішньо переміщені особи відповідно до критеріїв, визначених Кабінетом Міністрів України.

Яку компенсацію може отримати власник

Для громадян передбачено кілька форм державної підтримки залежно від характеру пошкоджень. Якщо житло підлягає ремонту, компенсація може бути надана у вигляді коштів на проведення відновлювальних робіт. У разі повного знищення об’єкта власник може отримати житловий сертифікат для придбання нового житла або компенсацію для будівництва нового будинку на власній земельній ділянці.

При цьому закон встановлює низку обов’язкових умов. Зокрема, об’єкт має бути пошкоджений після запровадження воєнного стану 24 лютого 2022 року, перебувати на території, де на дату звернення можливе надання відповідної державної послуги, а право власності має бути підтверджене відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно або іншими передбаченими законом документами.

Як подати заяву та які документи необхідно підготувати

Отримання компенсації розпочинається із подання заяви. Зробити це можна дистанційно через застосунок або портал «Дія», а також особисто через центр надання адміністративних послуг чи нотаріуса.

Однією з ключових умов отримання компенсації є належне підтвердження права власності на пошкоджений або знищений об’єкт нерухомості. У більшості випадків таке право підтверджується відомостями, внесеними до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2023 року №381, компенсація за програмою «єВідновлення» надається, якщо відомості про право власності на об’єкт містяться у Державному реєстрі речових прав. Саме ці дані використовуються під час перевірки заявника та прийняття рішення про призначення виплати.

Втім, на практиці значна кількість громадян стикається з проблемою відсутності інформації у Реєстрі. Найчастіше це стосується житла, право власності на яке виникло до 2013 року і після цього не реєструвалося повторно через укладення правочинів або інші юридичні дії. У такій ситуації заявнику необхідно спочатку провести державну реєстрацію права власності. Для цього можна звернутися до державного реєстратора або нотаріуса, надавши правовстановлюючі документи, також можна звернутися до звернутися до ЦНАПУ.

Якщо відповідні документи відсутні, реєстратор має право витребувати інформацію з бюро технічної інвентаризації. Коли ж підтвердити право власності адміністративним шляхом неможливо, питання вирішується у судовому порядку шляхом звернення з позовом про визнання права власності відповідно до статті 392 Цивільного кодексу України.

Спільна власність та спадкування: коли виникають додаткові вимоги

На практиці одними з найскладніших є випадки, коли житло належить кільком власникам. Саме тоді процедура отримання компенсації має свої особливості, які варто враховувати ще до подання заяви. Якщо пошкоджене житло перебуває у спільній власності, звернутися за компенсацією може один зі співвласників. Проте для цього необхідно отримати згоду інших власників. Її можна надати в електронній формі через застосунок «Дія» або письмово, засвідчивши підпис у нотаріуса.

Якщо співвласником є малолітня, недієздатна чи обмежено дієздатна особа, відповідну згоду від її імені надає законний представник. Інші правила діють у разі повного знищення житла. У такій ситуації кожен співвласник подає окрему заяву, а розмір компенсації визначається відповідно до його частки у праві власності. Якщо ж частки офіційно не визначені, їх необхідно встановити до звернення за компенсацією, оформивши відповідний договір у нотаріуса.

Окремо закон врегульовує питання спадкування. Якщо власник пошкодженого чи знищеного житла помер, не встигнувши скористатися правом на компенсацію, це право переходить до його спадкоємців. Після прийняття спадщини, отримання свідоцтва про право на спадщину та державної реєстрації права власності вони можуть звернутися за компенсацією у загальному порядку.

Повторне пошкодження житла: що змінилося

Воєнні дії тривають, тому дедалі частіше трапляються випадки, коли вже відремонтоване або частково відновлене житло повторно зазнає руйнувань. Порядок надання компенсації, затверджений постановою Кабінету Міністрів України №381, передбачає окрему процедуру для таких ситуацій.

Якщо попередня компенсація ще не пройшла верифікацію, власнику необхідно закрити спеціальний рахунок, повернути невикористані кошти та ініціювати перевірку їх цільового використання. Лише після цього комісія визначає новий обсяг пошкоджень і розраховує суму додаткової компенсації з урахуванням уже виконаних ремонтних робіт.

Таким чином, повторне пошкодження саме по собі не позбавляє особу права на державну підтримку, однак значно ускладнює процедуру її отримання.

Окремий механізм для бізнесу

З 1 січня 2026 року бізнес має можливість використати механізми отримання часткової компенсації за пошкоджене/знищене через війну майно відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2025 р № 1541, яка набула чинності 29 листопада 2025 року, та якою затверджений Порядок надання часткової компенсації вартості майна суб'єктів господарювання, знищеного чи пошкодженого внаслідок збройної агресії Російської Федерації, а також часткової компенсації страхових премій за договорами страхування від воєнних ризиків (далі - Порядок компенсації).

Для підприємств приватного сектору держава запровадила окрему програму, що реалізується за участю Експортно-кредитного агентства України. Її головна особливість полягає в тому, що компенсація поширюється лише на ті воєнні ризики, які настали після набуття підприємством статусу учасника програми.

Порядок компенсації визначає:

1) механізм надання часткової компенсації вартості майна суб'єктів господарювання, знищеного чи пошкодженого внаслідок збройної агресії Російської Федерації (далі - компенсація за пошкодження/знищення майна);

2) механізм часткової компенсації страхових премій (внесків) за договорами страхування від воєнних ризиків (далі - компенсація страхових премій).

Участь в обох механізмах здійснюється на платній основі. Компенсації здійснюються в безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на рахунок суб'єкта господарювання.

Для отримання можливості потенційного використання компенсації за пошкодження/знищення майна суб'єкт господарювання повинен стати учасником програми з компенсації за пошкодження/знищення майна та одноразово сплатити внесок під час подання заяви про участь у програмі у розмірі 0,5 відсотка загальної суми ймовірного збитку за пошкодження/знищення всього майна, заявленого до участі у програмі з компенсації за пошкодження/знищення майна (сума ймовірного збитку не може перевищувати дійсної вартості такого майна за звітом про оцінку майна).

Яку роль відіграє судова практика

Після початку повномасштабної війни Верховний Суд сформував важливу правову позицію. У постанові від 14 квітня 2022 року у справі № 308/9708/19 суд визнав можливість розгляду українськими судами позовів про відшкодування шкоди безпосередньо до Російської Федерації, зазначивши, що держава-агресор не може посилатися на судовий імунітет у справах, пов’язаних із наслідками збройної агресії. Водночас навіть за наявності судового рішення питання його фактичного виконання поки що залишається відкритим, оскільки механізми примусового стягнення коштів із держави-агресора ще формуються.

Система компенсації за зруйноване або пошкоджене внаслідок війни майно поступово розвивається, однак залишається багаторівневою та юридично складною. Для громадян основним інструментом є програма «єВідновлення», тоді як бізнес користується окремими механізмами компенсації воєнних ризиків. Водночас успішне отримання виплати значною мірою залежить не лише від самого факту руйнування майна, а й від належного оформлення права власності, своєчасної фіксації пошкоджень, правильності поданих документів та дотримання всіх процедурних вимог.

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