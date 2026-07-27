Підписали 14-місячний контракт із ЗСУ, але передумали – чи можна одразу перейти на дворічний

Для цього необхідно виконати ключову вимогу щодо проходження служби у бойовому підрозділі.

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Військовослужбовці, які уклали 14-місячний контракт, не можуть одразу перейти на дворічний. Така можливість з’являється лише після виконання однієї з основних умов — щонайменше року служби у бойовому підрозділі.

За якої умови можна укласти новий контракт

Перепідписати контракт на два роки військовослужбовець зможе лише після виконання основної умови 14-місячного контракту — проходження не менше 12 місяців служби у бойовому підрозділі.

Після цього він матиме право:

укласти новий дворічний контракт;

перевестися на іншу посаду;

перейти до іншої військової частини.

Що радять у ТЦК

У Житомирському обласному ТЦК та СП рекомендують тим, хто планує проходження військової служби за контрактом, заздалегідь враховувати ці умови та обирати формат контракту, який найбільше відповідає їхнім планам.

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