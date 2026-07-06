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У Раді готують законопроєкт про перевірку перед продажем чи відчуженням єдиного житла вразливих громадян

14:07, 6 липня 2026
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У Верховній Раді пропонують запровадити обов'язкову перевірку органами соцзахисту перед будь-яким відчуженням єдиного житла соціально вразливих громадян, щоб убезпечити їх від втрати житла через борги, шахрайство та виконавчі провадження.
У Раді готують законопроєкт про перевірку перед продажем чи відчуженням єдиного житла вразливих громадян
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В Україні планують посилити захист єдиного житла соціально вразливих категорій громадян від втрати через борги, виконавчі провадження, шахрайські схеми чи необдумані правочини. Для цього готують законопроєкт, який передбачатиме новий механізм контролю перед відчуженням такого майна.

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Зокрема, пропонується запровадити обов’язкову перевірку органами соціального захисту перед виселенням, продажем або іншим відчуженням єдиного житла. Про це повідомили у Комітеті з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

Там зазначили, що щороку в Україні тисячі пенсіонерів, осіб з інвалідністю, самотніх громадян похилого віку та військовослужбовців ризикують втратити єдине житло через борги, шахрайські схеми, виконавчі провадження або необдумані правочини.

У Комітеті наголосили, що інколи достатньо навіть невеликого або штучно сформованого боргу, зокрема за комунальні послуги, щоб банк чи інший стягувач через суд домігся відчуження квартири чи будинку. Особливо гостро ця проблема стосується людей, які фізично не можуть захистити свої права в суді, не мають підтримки родичів, потребують постійного догляду, а також військовослужбовців, які перебувають на фронті.

Як повідомляється, чинне законодавство недостатньо захищає таких осіб. Формально єдине житло захищене лише в окремих випадках, наприклад при незначній сумі боргу. Водночас на практиці виконавці, нотаріуси та державні реєстратори часто не перевіряють реальний соціальний статус людини та наслідки позбавлення її житла. Це може призводити до бездомності, погіршення стану здоров’я, передчасної смерті та додаткового навантаження на систему соціального захисту.

У Комітеті додали, що законопроєктом пропонується запровадити обов’язкову перевірку органами соціального захисту перед будь-яким відчуженням, виселенням чи продажем єдиного житла вразливої особи. Передбачається, що людина не зможе втратити житло без індивідуальної оцінки її ситуації та без альтернативного забезпечення житлом.

Крім того, у Комітеті з питань соцполітики вважають, що якщо державні органи або органи місцевого самоврявання беруть на себе догляд за такими особами, їхнє майно не повинно відчужуватися на користь інших осіб, як це нерідко відбувається, зокрема за заниженою вартістю.

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