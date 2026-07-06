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В Раде готовят законопроект о проверке перед продажей или отчуждением единого жилья уязвимых граждан

14:07, 6 июля 2026
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В Верховной Раде предлагают ввести обязательную проверку органами соцзащиты перед любым отчуждением единого жилья социально уязвимых граждан, чтобы обезопасить их от потери жилья из-за долгов, мошенничества и исполнительных производств.
В Раде готовят законопроект о проверке перед продажей или отчуждением единого жилья уязвимых граждан
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В Украине планируют усилить защиту единственного жилья социально уязвимых категорий граждан от утраты из-за долгов, исполнительных производств, мошеннических схем или необдуманных сделок. Для этого готовят законопроект, который предусматривает новый механизм контроля перед отчуждением такого имущества.

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В частности, предлагается ввести обязательную проверку органами социальной защиты перед выселением, продажей или иным отчуждением единственного жилья. Об этом сообщили в Комитете по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Там отметили, что ежегодно в Украине тысячи пенсионеров, лиц с инвалидностью, одиноких граждан пожилого возраста и военнослужащих рискуют потерять единственное жилье из-за долгов, мошеннических схем, исполнительных производств или необдуманных сделок.

В Комитете подчеркнули, что иногда достаточно даже небольшого или искусственно сформированного долга, в частности за коммунальные услуги, чтобы банк или другой взыскатель через суд добился отчуждения квартиры или дома. Особенно остро эта проблема касается людей, которые физически не могут защитить свои права в суде, не имеют поддержки родственников, нуждаются в постоянном уходе, а также военнослужащих, находящихся на фронте.

Как сообщается, действующее законодательство недостаточно защищает таких лиц. Формально единственное жилье защищено лишь в отдельных случаях, например при незначительной сумме долга. В то же время на практике исполнители, нотариусы и государственные регистраторы часто не проверяют реальный социальный статус человека и последствия лишения его жилья. Это может приводить к бездомности, ухудшению состояния здоровья, преждевременной смерти и дополнительной нагрузке на систему социальной защиты.

В Комитете добавили, что законопроектом предлагается ввести обязательную проверку органами социальной защиты перед любым отчуждением, выселением или продажей единственного жилья уязвимого лица. Предполагается, что человек не сможет лишиться жилья без индивидуальной оценки его ситуации и без альтернативного обеспечения жильем.

Кроме того, в Комитете по вопросам социальной политики считают, что если государственные органы или органы местного самоуправления берут на себя уход за такими лицами, их имущество не должно отчуждаться в пользу других лиц, как это нередко происходит, в частности по заниженной стоимости.

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Верховная Рада Украины законопроект Украина

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