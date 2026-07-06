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В Киеве задержали иностранца, подозреваемого в убийстве, скрывавшегося от Интерпола более 20 лет

18:48, 6 июля 2026
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В Украине фигурант пользовался двумя украинскими паспортами по разным фамилиям.
В Киеве задержали иностранца, подозреваемого в убийстве, скрывавшегося от Интерпола более 20 лет
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В Киеве задержали 53-летнего гражданина Армении, который более 20 лет находился в международном розыске Интерпола. Как сообщили в Киевской городской прокуратуре, задержание произошло в рамках расследования деятельности группы лиц, причастных к незаконному хранению огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств в столице Украины.

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Мужчина с 2005 года находился в международном розыске по обращению Республики Армения. Его разыскивали за совершение ряда тяжких преступлений, в частности умышленного убийства, умышленного нанесения тяжких телесных повреждений, а также подделки документов.

По данным следствия, в Украине он использовал два украинских паспорта на разные фамилии. В одном из документов указано, что мужчина родился в АР Крым, в Симферополе. Второй паспорт был оформлен на имя жителя Закарпатской области, который умер в 2012 году.

Суд принял решение об аресте задержанного с целью дальнейшей экстрадиции в Армению.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в польском Люблине правоохранители задержали 45-летнего гражданина Украины, который в августе 2025 года сбежал из тюрьмы в Бельгии, где отбывал наказание за убийство.

Следствие установило, что преступление произошло в мае 2015 года на стоянке на автомагистрали во время встречи, связанной с денежной операцией в сфере контрабанды наркотиков. По данным правоохранителей, украинец несколько раз ударил ножом литовского курьера, от полученных ранений тот скончался.

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прокуратура убийство Киев криминал Интерпол задержание Армения

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