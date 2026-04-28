В Польше задержали украинца, сбежавшего из бельгийской тюрьмы, где он отбывал наказание за убийство

21:54, 28 апреля 2026
45-летнего мужчину разыскивали по линии Интерпола после побега из тюрьмы, где он отбывал 27-летний срок.
Фото: lubelska.policja.gov.pl
В польском Люблине правоохранители задержали 45-летнего гражданина Украины, который в августе 2025 года сбежал из тюрьмы в Бельгии, где отбывал наказание за убийство. Об этом сообщила полиция Люблина.

По данным полиции, мужчина сбежал из бельгийской тюрьмы в ночь на 13 августа 2025 года. Он отбывал 27-летний срок за убийство гражданина Литвы — водителя грузовика.

Следствие установило, что преступление произошло в мае 2015 года на стоянке на автомагистрали во время встречи, связанной с денежной операцией в сфере контрабанды наркотиков. По данным правоохранителей, украинец несколько раз ударил ножом литовского курьера, от полученных ранений тот скончался.

На момент побега осужденному оставалось отбыть еще 16 лет наказания.

После побега мужчину объявили в международный розыск по «красной ноте» Интерпола, а также выдали европейский ордер на арест.

Информацию о возможном пребывании разыскиваемого в Польше получили сотрудники отдела розыска и идентификации лиц воеводского управления полиции в Люблине. В сотрудничестве с другими подразделениями они установили, что мужчина может находиться на территории воеводства.

Задержание произошло 24 апреля на одной из автостоянок в Люблине. По данным полиции, мужчина не оказывал сопротивления при задержании.

После задержания украинца поместили под стражу. В настоящее время он ожидает экстрадиции в Бельгию.

