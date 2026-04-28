У Польщі затримали українця, який утік із бельгійської в’язниці, де відбував покарання за вбивство

45-річного чоловіка розшукували за лінією Інтерполу після втечі з в’язниці, де він відбував 27-річне покарання.

У польському Любліні правоохоронці затримали 45-річного громадянина України, який у серпні 2025 року втік із в’язниці в Бельгії, де відбував покарання за вбивство. Про це повідомила поліція Любліна.

За даними поліції, чоловік утік з бельгійської в’язниці в ніч проти 13 серпня 2025 року. Він відбував 27-річний термін за вбивство громадянина Литви — водія вантажівки.

Слідство встановило, що злочин стався у травні 2015 року на стоянці на автомагістралі під час зустрічі, пов’язаної з грошовою операцією у сфері контрабанди наркотиків. За даними правоохоронців, українець кілька разів ударив ножем литовського кур’єра, від отриманих поранень той помер.

На момент втечі засудженому залишалося відбути ще 16 років покарання.

Після втечі чоловіка оголосили в міжнародний розшук за «червоною нотою» Інтерполу, а також видали Європейський ордер на арешт.

Інформацію про можливе перебування розшукуваного в Польщі отримали працівники відділу розшуку та ідентифікації осіб воєводського управління поліції в Любліні. У співпраці з іншими підрозділами вони встановили, що чоловік може перебувати на території воєводства.

Затримання відбулося 24 квітня на одній з автостоянок у Любліні. За даними поліції, чоловік не чинив опору під час затримання.

Після затримання українця помістили під варту. Наразі він очікує на екстрадицію до Бельгії.

