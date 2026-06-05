У Києві водій на Mercedes влетів в пішохідну зону: уже четверо загиблих, фото
Поліція встановлює обставини смертельної дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася у Солом’янському районі Києва.
Як повідомили в поліції, аварія трапилася близько 17:30 на перехресті вулиць Вадима Гетьмана та Ушинського. За попередніми даними, водій автомобіля Mercedes рухався на великій швидкості, внаслідок чого не впорався з керуванням та виїхав на пішохідну зону в підземний перехід.
Попередньо встановлено, що в результаті ДТП на місці загинули четверо людей, ще троє отримали травми.
Як раніше повідомили в поліції, рух транспорту на місці трагедії ускладнений.
Фото: Поліція Києва
Фото: ДСНС
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