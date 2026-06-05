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У Києві водій на Mercedes влетів в пішохідну зону: уже четверо загиблих, фото

18:10, 5 червня 2026
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За попередніми даними, водій не впорався з керуванням через перевищення швидкості.
У Києві водій на Mercedes влетів в пішохідну зону: уже четверо загиблих, фото
Фото: Поліція Києва
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Поліція встановлює обставини смертельної дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася у Солом’янському районі Києва.

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Як повідомили в поліції, аварія трапилася близько 17:30 на перехресті вулиць Вадима Гетьмана та Ушинського. За попередніми даними, водій автомобіля Mercedes рухався на великій швидкості, внаслідок чого не впорався з керуванням та виїхав на пішохідну зону в підземний перехід.

Попередньо встановлено, що в результаті ДТП на місці загинули четверо людей, ще троє отримали травми.

Як раніше повідомили в поліції, рух транспорту на місці трагедії ускладнений.

Фото: Поліція Києва

 

Фото: ДСНС

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поліція ДТП Київ

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