У Києві водій на Mercedes влетів в пішохідну зону: уже четверо загиблих, фото

За попередніми даними, водій не впорався з керуванням через перевищення швидкості.

Фото: Поліція Києва

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Поліція встановлює обставини смертельної дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася у Солом’янському районі Києва.

Як повідомили в поліції, аварія трапилася близько 17:30 на перехресті вулиць Вадима Гетьмана та Ушинського. За попередніми даними, водій автомобіля Mercedes рухався на великій швидкості, внаслідок чого не впорався з керуванням та виїхав на пішохідну зону в підземний перехід.

Попередньо встановлено, що в результаті ДТП на місці загинули четверо людей, ще троє отримали травми.

Як раніше повідомили в поліції, рух транспорту на місці трагедії ускладнений.

Фото: Поліція Києва

Фото: ДСНС

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