В Киеве водитель на Mercedes врезался в пешеходную зону: уже четверо погибших, фото

По предварительным данным, водитель не справился с управлением из-за превышения скорости.

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Полиция выясняет обстоятельства смертельного ДТП, произошедшего в Соломенском районе Киева.

Как сообщили в полиции, авария произошла около 17:30 на перекрестке улиц Вадима Гетьмана и Ушинского. По предварительным данным, водитель автомобиля Mercedes двигался на большой скорости, в результате чего не справился с управлением и выехал на пешеходную зону в подземный переход.

Предварительно установлено, что в результате ДТП на месте погибли четыре человека, еще трое получили травмы.

Как ранее сообщили в полиции, движение транспорта на месте трагедии затруднено.

Фото: Полиция Киева

Фото: ГСЧС

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