Правительство выделило Киеву дополнительно 2 млрд грн на подготовку к отопительному сезону

Средства будут направлены на обеспечение стабильного теплоснабжения и реализацию Плана устойчивости столицы.

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Правительство Украины приняло решение о выделении Киеву дополнительно 2 млрд грн для подготовки к отопительному сезону, в частности на защиту энергетических объектов и обеспечение бесперебойного теплоснабжения. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

В рамках реализации Плана устойчивости Киева государство уже профинансировало закупку блочно-модульных котельных. На эти нужды было направлено 966 млн грн.

Дополнительные финансовые ресурсы для столицы, по словам правительства, должны быть использованы для минимизации рисков перебоев с теплоснабжением в зимний период и защиты населения от возможных чрезвычайных ситуаций.

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