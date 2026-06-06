Из-за поступка 10-летнего сына женщина получила штраф: что произошло в Борисполе

В Борисполе суд оштрафовал женщину после того, как ее 10-летний сын поджег припаркованный автомобиль, признав мать виновной в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

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Бориспольский горрайонный суд Киевской области рассмотрел дело № 359/4199/26 о привлечении матери малолетнего ребенка к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Суд установил, что из-за недостаточного контроля со стороны матери ее 10-летний сын поджег припаркованный автомобиль. Об этом сообщили в суде.

Обстоятельства дела

Постановлением суда от 8 мая 2026 года гражданка была признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях, касающейся невыполнения родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей.

Как отмечается в протоколе об административном правонарушении, 7 апреля 2026 года около 14:00 женщина, которая в течение предыдущего года уже привлекалась к административной ответственности за нарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 184 КУоАП, будучи матерью мальчика 2015 года рождения, ненадлежащим образом исполняла обязанности по обеспечению необходимых условий для жизни и воспитания ребенка, определенные статьей 12 Закона Украины «Об охране детства». В результате этого малолетний поджег автомобиль ЗАЗ «Таврия», припаркованный на улице Сергея Каминского возле дома №11 в городе Борисполь.

Во время судебного разбирательства женщина полностью признала свою вину, выразила искреннее раскаяние и подтвердила обстоятельства правонарушения, изложенные в административном протоколе.

Решение суда

Исследовав доказательства, содержащиеся в материалах дела, суд признал гражданку виновной и назначил ей административное взыскание в виде штрафа в размере 100 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 1700 грн. Кроме того, женщина уплатит судебный сбор в размере 665 гривен.

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