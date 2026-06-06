  1. Судебная практика
  2. / В Украине

Из-за поступка 10-летнего сына женщина получила штраф: что произошло в Борисполе

09:42, 6 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Борисполе суд оштрафовал женщину после того, как ее 10-летний сын поджег припаркованный автомобиль, признав мать виновной в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.
Из-за поступка 10-летнего сына женщина получила штраф: что произошло в Борисполе
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Бориспольский горрайонный суд Киевской области рассмотрел дело № 359/4199/26 о привлечении матери малолетнего ребенка к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Суд установил, что из-за недостаточного контроля со стороны матери ее 10-летний сын поджег припаркованный автомобиль. Об этом сообщили в суде.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Обстоятельства дела

Постановлением суда от 8 мая 2026 года гражданка была признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях, касающейся невыполнения родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей.

Как отмечается в протоколе об административном правонарушении, 7 апреля 2026 года около 14:00 женщина, которая в течение предыдущего года уже привлекалась к административной ответственности за нарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 184 КУоАП, будучи матерью мальчика 2015 года рождения, ненадлежащим образом исполняла обязанности по обеспечению необходимых условий для жизни и воспитания ребенка, определенные статьей 12 Закона Украины «Об охране детства». В результате этого малолетний поджег автомобиль ЗАЗ «Таврия», припаркованный на улице Сергея Каминского возле дома №11 в городе Борисполь.

Во время судебного разбирательства женщина полностью признала свою вину, выразила искреннее раскаяние и подтвердила обстоятельства правонарушения, изложенные в административном протоколе.

Решение суда

Исследовав доказательства, содержащиеся в материалах дела, суд признал гражданку виновной и назначил ей административное взыскание в виде штрафа в размере 100 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 1700 грн. Кроме того, женщина уплатит судебный сбор в размере 665 гривен.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Потерял работу из-за войны — можно ли не платить кредит: что говорит закон и Верховный Суд

Потеря работы, вынужденное переселение или снижение доходов во время войны стали распространённой причиной просрочки кредитов.

Украина меняет правила пересмотра судебных решений — теперь достаточно признания нарушения государством

Судебные решения предлагают пересматривать не только после решений международных судов, но и после признания Украиной нарушения международных обязательств.

Приговор ВАКС по делу Концерна РРТ: 7 лет тюрьмы и конфискация за миллионные растраты

Несмотря на истечение сроков давности за служебный подлог, фигуранты получили длительные сроки за хищение имущества.

Минцифры требует доработать реформу рынка финансовых активов из-за проблем с электронными реестрами

В законопроекте о секьюритизации не прописан порядок создания и ведения реестров.

90 миллиардов под залог репараций и налоговый ультиматум: какие условия МВФ и ЕС уже выполнила Украина

Налоги в обмен на верховенство права: почему фискальный перекос в выполнении требований МВФ и ЕС грозит траншам.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]