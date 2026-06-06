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Через вчинок 10-річного сина жінка отримала штраф: що сталося у Борисполі

09:42, 6 червня 2026
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У Борисполі суд оштрафував жінку після того, як її 10-річний син підпалив припаркований автомобіль, визнавши матір винною у неналежному виконанні батьківських обов’язків.
Через вчинок 10-річного сина жінка отримала штраф: що сталося у Борисполі
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Бориспільський міськрайонний суд Київської області розглянув справу  № 359/4199/26. про притягнення матері малолітньої дитини до адміністративної відповідальності за неналежне виконання батьківських обов’язків. Суд встановив, що через неналежний контроль з боку матері її 10-річний син підпалив припаркований автомобіль. Про це повідомили у суді. 

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Обставини справи

Суд постановою від 8 травня 2026 року визнав громадянку винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення, яка стосується невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей.

Як зазначається у протоколі про адміністративне правопорушення, 7 квітня 2026 року близько 14:00 жінка, яка протягом попереднього року вже притягувалася до адміністративної відповідальності за порушення, передбачене ч. 1 ст. 184 КУпАП, будучи матір’ю хлопчика 2015 року народження, неналежно виконувала обов’язки щодо забезпечення необхідних умов для життя та виховання дитини, визначені статтею 12 Закону України «Про охорону дитинства». У результаті цього малолітній підпалив автомобіль ЗАЗ «Таврія», припаркований на вулиці Сергія Камінського поблизу будинку №11 у місті Бориспіль.

Під час судового розгляду жінка повністю визнала свою провину, висловила щире каяття та підтвердила обставини правопорушення, викладені в адміністративному протоколі.

Рішення суду

Дослідивши докази, які містяться в матеріалах справи суд визнав винуватою громадянку та наклав на неї адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі в 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 1700 грн. Крім того, жінка сплатить судовий збір в розмірі 665 гривень.

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