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В Киеве на Чоколовском бульваре произошло ДТП со смертельным исходом — движение транспорта затруднено

17:54, 5 июня 2026
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По предварительным данным, в результате ДТП погибли четыре человека.
В Киеве на Чоколовском бульваре произошло ДТП со смертельным исходом — движение транспорта затруднено
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В Киеве на Чоколовском бульваре произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого, по предварительной информации, есть погибшие. Как сообщили в патрульной полиции Киева, в связи с ДТП движение транспорта на Чоколовском бульваре затруднено в направлении улицы Вадима Гетьмана.

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Пресс-секретарь Национальной полиции Юлия Гирдвилис в комментарии СМИ уточнила, что авария произошла на перекрестке Чоколовского бульвара с улицей Уманской.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Мерседес», двигаясь на большой скорости, не справился с управлением и выехал на пешеходную часть. Предварительно сообщается о гибели четырех человек.

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полиция ДТП Киев

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