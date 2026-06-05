В Киеве на Чоколовском бульваре произошло ДТП со смертельным исходом — движение транспорта затруднено
В Киеве на Чоколовском бульваре произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого, по предварительной информации, есть погибшие. Как сообщили в патрульной полиции Киева, в связи с ДТП движение транспорта на Чоколовском бульваре затруднено в направлении улицы Вадима Гетьмана.
Пресс-секретарь Национальной полиции Юлия Гирдвилис в комментарии СМИ уточнила, что авария произошла на перекрестке Чоколовского бульвара с улицей Уманской.
По предварительным данным, водитель автомобиля «Мерседес», двигаясь на большой скорости, не справился с управлением и выехал на пешеходную часть. Предварительно сообщается о гибели четырех человек.
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