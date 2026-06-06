Судья отправил сотруднице суда фото интимного характера: как его наказали

Судью наказали из-за скандальных фотографий и неприемлемого поведения по отношению к сотрудникам суда.

Фото: yahoo.com

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Судья был отстранен от должности после жалобы о том, что он отправил сотруднице суда «крайне сексуализированное изображение». Об этом сообщил Офис по расследованию поведения судей Великобритании (JCIO).

Действия окружного судьи из Ньюкасла Эндрю Симпсона были признаны «совершенно неприемлемыми» и такими, которые «свидетельствуют о серьезном несоблюдении стандартов, ожидаемых от судьи».

Расследование было начато после жалобы о том, что Симпсон «ненадлежащим образом вел себя по отношению к нескольким сотрудникам». Сам судья признал, что часть его поведения была неуместной, однако отрицал какой-либо «неправомерный умысел».

Также он поставил под сомнение мотивы лиц, поддержавших поданные жалобы.

Согласно жалобе, судья отправлял фотографии с общественных мероприятий, которые посещал вне работы, в том числе и сексуализированное изображение.

Кроме того, ему вменяли «нежелательный физический контакт» и «чрезмерно фамильярное и непрофессиональное поведение», включая использование в отношении себя и коллег «крайне неуместных выражений» в электронных письмах, отправленных с рабочего аккаунта.

Первоначально дисциплинарная комиссия рекомендовала объявить Симпсону выговор — самое строгое наказание после увольнения с должности. Комиссия пришла к выводу, что он «ненадлежащим образом общался» с отдельными сотрудниками и что «хотя его намерения не были неправомерными, его действия были серьезно ошибочными».

Однако леди-главный судья Англии и Уэльса баронесса Карр и лорд-канцлер Великобритании Дэвид Лэмми решили, что действия судьи «представляли собой грубый дисциплинарный проступок, связанный с очень серьезным недостатком добропорядочности».

В JCIO отметили, что были учтены повторяющийся характер поведения Симпсона, злоупотребление служебным положением, причинение моральных страданий сотрудникам, а также негативное влияние на рабочую атмосферу и репутацию судебной власти.

«Было установлено, что его дальнейшее пребывание в должности более невозможно, а увольнение является надлежащей и соразмерной санкцией», — говорится в заключении.

В ходе рассмотрения Симпсон заявил, что его стиль общения был «неформальным, но неизменно вежливым и дружелюбным», а некоторые инциденты были попытками «поддержать или приободрить сотрудников в сложные периоды».

Однако баронесса Карр и Дэвид Лэмми пришли к выводу, что необоснованные сомнения судьи относительно мотивов заявителей лишь усугубили ситуацию. Они также отметили, что не увидели достаточного осознания им серьезности собственного поведения.

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