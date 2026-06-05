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РЭБ получит новый статус и полномочия — Рада готовит правовые основы для ведения радиоэлектронной войны

17:50, 5 июня 2026
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Документ определяет правовые основы деятельности в радиоэлектронном пространстве и расширяет полномочия Вооруженных сил Украины.
РЭБ получит новый статус и полномочия — Рада готовит правовые основы для ведения радиоэлектронной войны
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Состоялось очередное заседание Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной Рады Украины, на котором рассмотрели законопроект об урегулировании отдельных вопросов в сфере электромагнитного пространства (рег. № 13140).

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Как сообщается, документ направлен на создание правовых условий для деятельности подразделений радиоэлектронной борьбы и имеет целью дальнейшую гармонизацию украинского законодательства со стандартами НАТО.

Законопроектом предлагается определить правовые основания для осуществления электромагнитных атак, применения оружия направленного действия и создания умышленных помех в ходе отражения вооруженной агрессии. Также предусматривается возможность проведения военных операций в электромагнитном пространстве по решению Президента Украины.

Отдельно документом предлагается считать блокирование электромагнитного пространства Украины со стороны другого государства проявлением вооруженной агрессии.

Кроме того, законопроект вводит базовые термины, в частности «электромагнитное пространство (спектр)», «электромагнитная безопасность», «электромагнитное средство» и «электромагнитные помехи».

Предусматривается также предоставление Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины полномочий по организации электромагнитной борьбы, включая разведку, защиту и воздействие, а также контроль электромагнитного пространства в особый период.

Законопроектом предлагается урегулировать порядок введения временных ограничений на использование радиооборудования и средств радиоэлектронной борьбы независимо от формы собственности в условиях военного положения.

По итогам рассмотрения Комитет рекомендовал Верховной Раде Украины принять законопроект № 13140 в первом чтении в качестве основы.

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Верховная Рада Украины законопроект ВСУ война

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