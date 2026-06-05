РЕБ отримають новий статус і повноваження – Рада готує правові основи для електромагнітної війни

Документ визначає правові засади роботи в електромагнітному просторі та розширює повноваження ЗСУ.

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Відбулося чергове засідання Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Верховної Ради України, на якому розглянули законопроєкт щодо врегулювання окремих питань у сфері електромагнітного простору (реєстр. № 13140).

Як повідомляється, документ спрямований на створення правових умов для діяльності підрозділів радіоелектронної боротьби та має на меті подальшу гармонізацію українського законодавства зі стандартами НАТО.

Законопроєктом пропонується визначити правові підстави для здійснення електромагнітних атак, застосування зброї направленої дії та створення навмисних перешкод у ході відсічі збройної агресії. Також передбачається можливість проведення військових операцій в електромагнітному просторі за рішенням Президента України.

Окремо документом пропонується вважати блокування електромагнітного простору України з боку іншої держави проявом збройної агресії.

Крім того, законопроєкт вводить базові терміни, зокрема «електромагнітний простір (спектр)», «електромагнітна безпека», «електромагнітний засіб» та «електромагнітні перешкоди».

Передбачається також надання Генеральному штабу Збройних Сил України повноважень щодо організації електромагнітної боротьби, включно з розвідкою, захистом і впливом, а також контролем електромагнітного простору в особливий період.

Законопроєктом пропонується унормувати порядок запровадження тимчасових обмежень на використання радіообладнання та засобів радіоелектронної боротьби незалежно від форми власності в умовах воєнного стану.

За підсумками розгляду Комітет рекомендував Верховній Раді України ухвалити законопроєкт № 13140 у першому читанні за основу.

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