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Звільнений від відповідальності за СЗЧ військовий мав прибути до частини за 72 години, але поїхав додому: який вирок винесли

08:12, 6 червня 2026
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Хмельницький міськрайонний суд засудив до п’яти років позбавлення волі 27-річного військовослужбовця з Тернопільщини, який після звільнення від кримінальної відповідальності у справі про СЗЧ не прибув до військової частини у встановлений судом строк.
Звільнений від відповідальності за СЗЧ військовий мав прибути до частини за 72 години, але поїхав додому: який вирок винесли
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Хмельницький міськрайонний суд визнав винним 27-річного військовослужбовця з Тернопільської області у невиконанні судового рішення, яке набрало законної сили. Йдеться про ухвалу Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області, винесену у справі щодо самовільного залишення військової частини в умовах воєнного стану, що кваліфікується за ч. 5 ст. 407 Кримінального кодексу України. Про це повідомили у Хмельницькому міськрайонному суді. 

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Обставини справи 

Учасник бойових дій, старший солдат, військовослужбовець однієї з військових частин на підставі ухвали Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області, яка набрала законної сили 16.10.2025 року, був звільнений від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 407 КК України на підставі ч. 5 ст. 401 КК України, та мав невідкладно й не пізніше 72 годин після набрання ухвалою законної сили, прибути до військової частини  Національної гвардії України.

Однак, будучи звільненим з-під варти в приміщенні суду, до військової частини у встановлений час чоловік  не з’явився,  а вибув за місцем проживання на Тернопільщину, де  проводив час на власний розсуд, допоки в кінці березня поточного року не  прибув до слідчого ТУ ДБР у місті Хмельницькому.

За ці дії обвинувачений підлягає кримінальній відповідальності за ч. 5 ст. 407 КК України нез`явлення військовослужбовцем вчасно на службу без поважних причин, тривалістю понад три доби, вчинене в умовах воєнного стану, а також за за ч. 1 ст. 382 КК України умисне невиконання ухвали суду, що набрала законної сили.

Досліджені судом докази у своїй сукупності доводять винуватість обвинуваченого у скоєнні інкримінованих йому злочинів та повністю знайшли своє підтвердження під час судового розгляду. Таким чином, дії обвинуваченого, на думку суду, правильно кваліфіковані за ч. 5 ст. 407 КК України, як нез’явлення військовослужбовця вчасно на службу без поважних причин, тривалістю понад три доби, вчинене в умовах воєнного стану та за ч. 1 ст. 382 КК України, як умисне невиконання ухвали суду, що набрала законної сили.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений свою вину у пред’явленому обвинуваченні визнав та показав, що до військової частини не з’явився та перебував за місцем свого проживання, у зв’язку погіршенням стану здоров’я.

Визнання вини та щире розкаяння суд визнав за пом’якшувальні обставини, водночас обставиною, що обтяжує покарання обвинуваченому є вчинення злочину повторно.

Вирок суду

Хмельницький міськрайонний суд визнав військовослужбовця винним у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень та призначити йому остаточне покарання на підставі  ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим  у виді п’яти років позбавлення волі.

До набрання вироком законної сили запобіжний захід  залишено попередній – тримання під вартою.

На вирок може бути подана апеляційна скарга (справа № 686/14753/26).

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