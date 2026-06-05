Вирок ВАКС у справі Концерну РРТ: 7 років в'язниці та конфіскація за мільйонні розтрати

Незважаючи на закінчення строків давності за службове підроблення, фігуранти отримали тривалі терміни за розкрадання майна.

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Вищий антикорупційний суд оголосив обвинувальний вирок у справі щодо Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення (РРТ). Суд визнав винними осіб, обвинувачених у заволодінні та розтраті державного майна, вчинених у складі організованої групи за попередньою змовою. 5 червня 2026 року Вищий антикорупційний суд оголосив вирок, який призначає реальні терміни ув'язнення, та позбавляє засуджених активів.

Схема розтрати

Згідно з матеріалами справи, обвинуваченими виступили три ключові фігуранти: колишній директор Концерну РРТ, один із його співробітників та директор приватного підприємства ТОВ «Ліга-Експерт».

Судом встановлено, що розтрата здійснювалася через укладення договорів, які формально мали на меті обслуговування потреб Концерну, проте фактично не відповідали його господарським інтересам. Це приклад виведення державних коштів на рахунки приватних структур під виглядом законних правочинів.

ВАКС визнав фігурантів винними за двома статтями Кримінального кодексу України:

Ч. 5 ст. 191 КК України : привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах. Саме за цією статтею призначено найбільш суворе покарання.

привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах. Саме за цією статтею призначено найбільш суворе покарання. Ч. 1 ст. 366 КК України: службове підроблення, вчинене за попередньою змовою групою осіб (через ч. 2 ст. 28).

Окрему увагу у вироку Вищого антикорупційного суду привертає епізод, пов’язаний зі службовим підробленням. Хоча суд встановив доведеність вини обвинувачених за статтею 366 Кримінального кодексу України, у цій частині їх було звільнено від відбування покарання у зв’язку із закінченням строків давності.

Це вчергове підкреслює важливість оперативності судового розгляду, оскільки тривалі процеси дозволяють фігурантам уникати відповідальності за менш тяжкі злочини, навіть якщо вони є складовою корупційної схеми.

Санкції та конфіскація у справі РРТ

Вищий антикорупційний суд визначив покарання для ключових учасників корупційної схеми у Концерні радіомовлення, радіозв’язку та телебачення (РРТ).

Колишнього директора підприємства засуджено до 7 років 6 місяців позбавлення волі. Іншим фігурантам справи — співробітнику концерну та директору приватного товариства — призначено по 7 років позбавлення волі кожному.

Окрім реальних строків ув’язнення, суд застосував додаткові кримінально-правові заходи. Вироком передбачено повну конфіскацію майна засуджених, а також позбавлення права обіймати посади в органах державної влади та державних підприємствах строком до 3 років.

Вирок набере чинності через 30 днів, якщо не буде подано апеляцію до Апеляційної палати ВАКС.

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