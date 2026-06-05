Заманили 11-річного хлопчика цукерками, вбили та закопали в підвалі: апеляційний суд підтвердив довічний вирок

Апеляційний суд залишив без змін вирок двом жителям Мелітопольського району, яких засуджено до довічного позбавлення волі за викрадення, катування та вбивство 11-річного хлопчика і 48-річної жінки.

фото: ОГП

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Апеляційний суд підтвердив законність вироку двом жителям Мелітопольського району, яких засуджено до довічного позбавлення волі за викрадення, катування та вбивство 11-річного хлопчика і 48-річної жінки. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

Засуджені оскаржували рішення суду першої інстанції, однак прокурори довели відсутність підстав для його скасування чи пом’якшення покарання. Публічне обвинувачення у справі підтримував керівник Запорізької обласної прокуратури, який очолював групу прокурорів.

Як встановлено під час судового розгляду, у серпні 2021 року чоловіки запідозрили знайомого їм 11-річного хлопчика в тому, що він може володіти інформацією про їхню незаконну діяльність, пов’язану з обігом наркотиків. Під приводом пригостити цукерками вони заманили дитину до автомобіля та вивезли до приватного будинку.

Хлопчика майже два тижні утримували у підвалі та жорстоко били, намагаючись отримати від нього потрібні відомості. Внаслідок завданих травм дитина померла. Щоб приховати злочин, її тіло закопали у підвалі та залили бетоном.

Через місяць жертвою тих самих чоловіків стала 48-річна жінка. За даними слідства, її викрали, вимагаючи повідомити місцезнаходження частини канабісу, який раніше був переданий їй на зберігання.

Не отримавши бажаної інформації, зловмисники вивезли потерпілу до лісосмуги, прив’язали до дерева та жорстоко побили. Від отриманих травм жінка померла. Після цього її тіло вивезли до річки та втопили, прив’язавши до нього дві цеглини.

Після ухвалення вироку судом першої інстанції обидва засуджені подали апеляційні скарги. Під час розгляду справи прокурори наполягали, що призначене покарання повністю відповідає тяжкості вчинених злочинів.

1 червня апеляційний суд погодився з доводами сторони обвинувачення, відхилив апеляційні скарги та залишив вирок про довічне позбавлення волі без змін.

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