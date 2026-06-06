До 16 тисяч гривень на місяць: коли допомогу «єЯсла» призначають одразу на двох дітей

Вийшли на роботу після декрету — на які виплати можуть розраховувати батьки двох малюків.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Батьки, які повертаються до роботи після народження дітей, нерідко цікавляться, чи можуть розраховувати на державну підтримку одразу на кількох дітей. Якщо в сім’ї двоє малюків віком від одного до трьох років, а мама або інший доглядальник виходить на повний робочий день, програма «єЯсла» передбачає можливість отримання виплат на кожну дитину окремо.

Розмір такої допомоги у 2026 році становить 8 тисяч гривень на місяць на одну дитину.

Згідно з даними Пенсійного фонду, допомога для догляду за дитиною «єЯсла» надається, зокрема, матері, яка фактично здійснювала догляд за дитиною та приступила до роботи в режимі повного робочого часу.

Допомога призначається з місяця, що настає після досягнення дитиною однорічного віку, і виплачується до місяця досягнення нею трирічного віку включно.

Так, у випадку, коли одній дитині виповнився один рік, а другій — два з половиною роки, обидві дитини належать до вікової категорії від одного до трьох років. Тому допомога «єЯсла» може бути призначена на кожну з них.

У 2026 році розмір виплати становить 8 000 гривень щомісяця на одну дитину. Відповідно, за наявності права на допомогу сім’я може отримувати по 8 тисяч гривень на кожну дитину до досягнення нею трирічного віку.

Таким чином, після подання заяви допомогу «єЯсла» можуть призначити одночасно на двох дітей: на молодшу — до досягнення трьох років, а на старшу — до місяця, в якому їй виповниться три роки.

Порядок призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 року № 1751 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 31 грудня 2025 року № 1805) з урахуванням змін, внесених постановами Кабінету Міністрів України від 5 лютого 2026 року № 169 та від 15 травня 2026 року № 617.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.