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Не тільки сейф: українці можуть передати важливі документи нотаріусу на зберігання

07:36, 6 червня 2026
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Передати документи на зберігання можуть фізичні та юридичні особи — для цього достатньо подати заяву нотаріусу.
Не тільки сейф: українці можуть передати важливі документи нотаріусу на зберігання
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Громадяни та юридичні особи можуть передати важливі документи нотаріусу на зберігання, щоб забезпечити їхню схоронність, конфіденційність і захист від втрати або пошкодження.

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Така можливість передбачена Законом України «Про нотаріат» та Порядком вчинення нотаріальних дій нотаріусами України. Відповідно до законодавства, нотаріус має право приймати документи на зберігання за заявою заінтересованої особи.

Хто може передати документи нотаріусу на зберігання

Передати документи на зберігання може як фізична, так і юридична особа. Така послуга може бути актуальною у випадках, коли необхідно гарантувати безпечне зберігання важливих документів та убезпечити їх від втрати чи пошкодження.

Як передати документи нотаріусу

Для передачі документів на зберігання необхідно звернутися до нотаріуса із відповідною заявою. Зазвичай документи приймаються за описом.

Водночас на прохання заявника нотаріус може прийняти документи без опису, якщо вони належним чином упаковані у присутності нотаріуса.

Яке підтвердження видає нотаріус

Після прийняття документів нотаріус видає свідоцтво про прийняття документів на зберігання. Цей документ підтверджує факт передачі документів та надалі необхідний для їх отримання.

Як зберігаються документи у нотаріуса

Під час зберігання документи поміщаються в спеціальний опечатаний пакет і зберігаються у надійному сейфі, що забезпечує їхню схоронність та унеможливлює доступ сторонніх осіб.

Хто може отримати документи зі зберігання

Повернення документів здійснюється:

  • особі, яка передала їх на зберігання;
  • уповноваженому представнику;
  • на підставі рішення суду.

Які документи потрібні для повернення документів

Для отримання документів необхідно пред’явити свідоцтво про прийняття документів на зберігання та примірник опису, якщо він складався під час передачі документів.

Таким чином, нотаріальне зберігання документів є одним із механізмів захисту важливих паперів, який дозволяє забезпечити їх безпечне зберігання та повернення у встановленому законодавством порядку.

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