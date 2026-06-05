Заманили 11-летнего мальчика конфетами, убили и зарыли в подвале: апелляционный суд подтвердил пожизненный приговор

Апелляционный суд оставил без изменений приговор двум жителям Мелитопольского района, которые приговорены к пожизненному лишению свободы за похищение, пытки и убийство 11-летнего мальчика и 48-летней женщины.

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Апелляционный суд подтвердил законность приговора двум жителям Мелитопольского района, осужденным к пожизненному лишению свободы за похищение, пытки и убийство 11-летнего мальчика и 48-летней женщины. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Осужденные обжаловали решение суда первой инстанции, однако прокуроры доказали отсутствие оснований для его отмены или смягчения наказания. Публичное обвинение по делу поддерживал руководитель Запорожской областной прокуратуры, который возглавлял группу прокуроров.

Как установлено в ходе судебного разбирательства, в августе 2021 года мужчины заподозрили знакомого им 11-летнего мальчика в том, что он может владеть информацией об их незаконной деятельности, связанной с оборотом наркотиков. Под предлогом угостить конфетами они заманили ребенка в автомобиль и вывезли в частный дом.

Мальчика почти две недели удерживали в подвале и жестоко избивали, пытаясь получить от него нужные сведения. В результате полученных травм ребенок скончался. Чтобы скрыть преступление, его тело закопали в подвале и залили бетоном.

Через месяц жертвой тех же мужчин стала 48-летняя женщина. По данным следствия, ее похитили, требуя сообщить местонахождение части каннабиса, который ранее был передан ей на хранение.

Не получив желаемой информации, злоумышленники вывезли потерпевшую в лесополосу, привязали к дереву и жестоко избили. От полученных травм женщина умерла. После этого ее тело вывезли к реке и утопили, привязав к нему два кирпича.

После вынесения приговора судом первой инстанции оба осужденных подали апелляционные жалобы. Во время рассмотрения дела прокуроры настаивали, что назначенное наказание полностью соответствует тяжести совершенных преступлений.

1 июня апелляционный суд согласился с доводами стороны обвинения, отклонил апелляционные жалобы и оставил приговор о пожизненном лишении свободы без изменений.

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