  1. В Украине

Заманили 11-летнего мальчика конфетами, убили и зарыли в подвале: апелляционный суд подтвердил пожизненный приговор

23:55, 5 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Апелляционный суд оставил без изменений приговор двум жителям Мелитопольского района, которые приговорены к пожизненному лишению свободы за похищение, пытки и убийство 11-летнего мальчика и 48-летней женщины.
Заманили 11-летнего мальчика конфетами, убили и зарыли в подвале: апелляционный суд подтвердил пожизненный приговор
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Апелляционный суд подтвердил законность приговора двум жителям Мелитопольского района, осужденным к пожизненному лишению свободы за похищение, пытки и убийство 11-летнего мальчика и 48-летней женщины. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Осужденные обжаловали решение суда первой инстанции, однако прокуроры доказали отсутствие оснований для его отмены или смягчения наказания. Публичное обвинение по делу поддерживал руководитель Запорожской областной прокуратуры, который возглавлял группу прокуроров.

Как установлено в ходе судебного разбирательства, в августе 2021 года мужчины заподозрили знакомого им 11-летнего мальчика в том, что он может владеть информацией об их незаконной деятельности, связанной с оборотом наркотиков. Под предлогом угостить конфетами они заманили ребенка в автомобиль и вывезли в частный дом.

Мальчика почти две недели удерживали в подвале и жестоко избивали, пытаясь получить от него нужные сведения. В результате полученных травм ребенок скончался. Чтобы скрыть преступление, его тело закопали в подвале и залили бетоном.

Через месяц жертвой тех же мужчин стала 48-летняя женщина. По данным следствия, ее похитили, требуя сообщить местонахождение части каннабиса, который ранее был передан ей на хранение.

Не получив желаемой информации, злоумышленники вывезли потерпевшую в лесополосу, привязали к дереву и жестоко избили. От полученных травм женщина умерла. После этого ее тело вывезли к реке и утопили, привязав к нему два кирпича.

После вынесения приговора судом первой инстанции оба осужденных подали апелляционные жалобы. Во время рассмотрения дела прокуроры настаивали, что назначенное наказание полностью соответствует тяжести совершенных преступлений.

1 июня апелляционный суд согласился с доводами стороны обвинения, отклонил апелляционные жалобы и оставил приговор о пожизненном лишении свободы без изменений.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

прокуратура убийство дети апелляция приговор

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Украина меняет правила пересмотра судебных решений — теперь достаточно признания нарушения государством

Судебные решения предлагают пересматривать не только после решений международных судов, но и после признания Украиной нарушения международных обязательств.

Приговор ВАКС по делу Концерна РРТ: 7 лет тюрьмы и конфискация за миллионные растраты

Несмотря на истечение сроков давности за служебный подлог, фигуранты получили длительные сроки за хищение имущества.

Минцифры требует доработать реформу рынка финансовых активов из-за проблем с электронными реестрами

В законопроекте о секьюритизации не прописан порядок создания и ведения реестров.

90 миллиардов под залог репараций и налоговый ультиматум: какие условия МВФ и ЕС уже выполнила Украина

Налоги в обмен на верховенство права: почему фискальный перекос в выполнении требований МВФ и ЕС грозит траншам.

Совет судей Украины созывает ХХІ внеочередной съезд судей: на повестке дня вакантные места в КСУ и Высшем совете правосудия

Совет судей официально определил дату ХХІ внеочередного съезда, где на кону будут стоять не только места в Конституционном Суде, но и восемь кресел в Высшем совете правосудия.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]