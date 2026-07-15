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«Штраф за материнство»: почему украинские мамы зарабатывают почти вдвое меньше мужчин с детьми

22:00, 15 июля 2026
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ЮНИСЕФ показал разницу в занятости матерей и отцов маленьких детей.
«Штраф за материнство»: почему украинские мамы зарабатывают почти вдвое меньше мужчин с детьми
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В Украине рождение ребенка существенно влияет на участие женщин в рынке труда. Уход за детьми дошкольного возраста часто приводит к прерыванию карьеры, отсроченному возвращению к работе или переходу на менее оплачиваемую и менее стабильную занятость. Такие данные приведены в исследовании ЮНИСЕФ.

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Как свидетельствует анализ занятости женщин с детьми дошкольного возраста, эти проблемы существовали еще до полномасштабной войны, однако после ее начала усилились из-за роста потребностей в уходе, экономических трудностей и вызовов безопасности.

«Штраф за материнство» и «бонус за отцовство»

По состоянию на февраль 2024 года в Украине почти 3,23 млн человек в возрасте 18–45 лет имели детей от 0 до 6 лет. Женщины составляли 55% этой группы, мужчины — 45%.

Исследователи отмечают, что женщины чаще становятся матерями в начале своего профессионального пути. Хотя средний возраст матерей и отцов схож (соответственно 31 и 32 года), возрастная структура существенно различается. Почти половина женщин с маленькими детьми моложе 29 лет (44%), тогда как среди мужчин этот показатель составлял лишь 28%.

Это означает, что значительная часть женщин становится матерями в начале своего трудового опыта, часто в течение трех–пяти лет после завершения образования. В то же время мужчины обычно имеют 10-летний период для закрепления на рынке труда до того, как становятся отцами. Такая разница имеет долгосрочные последствия для карьерных траекторий и уровня доходов.

Это влияет на дальнейшие карьерные возможности и доходы. В исследованиях такие тенденции называют «штрафом за материнство» и «бонусом за отцовство».

«Штраф за материнство» означает экономическую невыгоду, с которой женщины часто сталкиваются на рынке труда после рождения ребенка: более низкую оплату труда, более медленный карьерный рост и ограниченные возможности занятости по сравнению как с женщинами без детей, так и с мужчинами.

В то же время «бонус за отцовство» описывает противоположную тенденцию, когда мужчины после рождения детей могут получать преимущества на рынке труда, в частности более высокую зарплату или более позитивные оценки как работников из-за восприятия их как более стабильных и ответственных.

Уровень занятости матерей почти вдвое ниже

Среди женщин в возрасте 18–45 лет с детьми до 7 лет уровень занятости составляет лишь 34%. Для сравнения, среди женщин без маленьких детей этот показатель достигает 70%.

В то же время 56% матерей маленьких детей являются экономически неактивными — они не работают и не ищут работу. Среди женщин без маленьких детей таких лишь 23%.

Ситуация среди мужчин противоположная. Наличие маленьких детей не снижает их участие в рынке труда, а наоборот может быть связано со стабильной или даже более высокой занятостью.

По данным исследования, уровень занятости мужчин с детьми в возрасте 0–6 лет вырос с 89% в начале 2024 года до 94% в середине 2025 года. В то же время среди женщин этой же группы показатель изменился лишь с 34% до 35%.

Женщины зарабатывают почти вдвое меньше мужчин

Разница проявляется и в доходах. Средний заработок женщин с детьми в возрасте 0–6 лет составляет 13 704 грн, тогда как мужчины с детьми такого возраста получают в среднем 25 009 грн.

Исследователи объясняют это гендерной сегрегацией рынка труда. Женщины с маленькими детьми чаще работают в сферах с более низкой оплатой.

В то же время мужчины чаще представлены в секторах с более высокими доходами.

Почти две трети матерей с маленькими детьми (67%) работают лишь в трех группах профессий: среди технических специалистов, работников сферы услуг и торговли, а также административного персонала.

Самый большой барьер — первые годы после рождения ребенка

Особенно сложным периодом для возвращения женщин к работе являются первые годы после рождения ребенка.

Среди матерей детей в возрасте 0–2 лет лишь 13% работают, 2% ищут работу, а 85% остаются экономически неактивными.

Среди женщин с детьми в возрасте 3–6 лет ситуация улучшается: работают около 54%, ищут работу 3%, а 43% остаются вне рынка труда.

В целом почти две трети женщин с детьми до 7 лет (63%) являются экономически неактивными.

Часть матерей хочет работать, но не может вернуться

Исследование показывает, что экономическая неактивность не всегда означает отсутствие желания работать.

Почти 28% женщин с маленькими детьми, которые сейчас не работают и не ищут работу, отмечают, что хотели бы работать, однако пока не могут перейти к активному поиску.

Среди основных причин — недостаточная доступность услуг по уходу за детьми, низкие ожидаемые доходы и условия труда, которые сложно совмещать с родительскими обязанностями.

По оценкам исследователей, устранение этих барьеров может повысить уровень занятости матерей с детьми до 7 лет до более чем 50% по сравнению с нынешними 35%.

В то же время 87% экономически неактивных матерей планируют вернуться на рынок труда в будущем. Среди них 64% намерены сделать это еще до того, как ребенку исполнится семь лет.

Исследователи подчеркивают, что проблема низкой занятости матерей связана не с отсутствием профессиональных навыков или мотивации, а с неравномерным распределением обязанностей по уходу за детьми и недостаточным количеством возможностей для совмещения работы и семейной жизни.

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