Федоров назвал главные результаты своей работы на должности.

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Михаил Федоров подтвердил, что покидает должность министра обороны. Он подвел итоги своей работы во главе оборонного ведомства.

«Это была большая честь — служить украинскому народу на должности министра обороны», — отметил Федоров.

По его словам, за время работы команде удалось реализовать ряд ключевых проектов. В частности, были увеличены закупки беспилотников, реформирована система оборонных закупок, запущены программы поддержки дроновых подразделений, заключен контракт на закупку истребителей Gripen, начата закупка ракет для комплексов Patriot, созданы механизмы привлечения инвестиций в оборонно-промышленный комплекс и внедрения технологий искусственного интеллекта в сфере обороны.

Вместе с тем Федоров признал, что часть задач завершить не удалось. Среди них — полная трансформация Министерства обороны по стандартам НАТО, перевод всех закупок на тендерную систему и формирование культуры ответственности за принятые решения.

Несмотря на уход с должности, Федоров заявил, что продолжит работать над реализацией своей миссии.

«Я продолжу работать ради миссии, с которой пришел ранее в Министерство обороны, — побеждать врага асимметрией, скоростью инноваций и силой организации. Дальше будет», — подчеркнул он.

Ранее народные депутаты после заседания фракции "Слуга народа" сообщили, что Президент Владимир Зеленский проинформировал депутатов о намерении внести кандидатуру Игоря Клименко на должность министра обороны.

Также депутаты назвали вероятных кандидатов в ряд других должностей в новом составе Кабмина.

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