Приговор ВАКС по делу Концерна РРТ: 7 лет тюрьмы и конфискация за миллионные растраты

Несмотря на истечение сроков давности за служебный подлог, фигуранты получили длительные сроки за хищение имущества.

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Высший антикоррупционный суд огласил обвинительный приговор по делу в отношении Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения (РРТ). Суд признал виновными лиц, обвиняемых в завладении и растрате государственного имущества, совершенных в составе организованной группы по предварительному сговору. 5 июня 2026 года Высший антикоррупционный суд огласил приговор, который не только назначает реальные сроки заключения, но и лишает осужденных активов.

Схема растраты

Согласно материалам дела, обвиняемыми выступили три ключевых фигуранта: бывший директор Концерна РРТ, один из его сотрудников и директор частного предприятия ООО «Лига-Эксперт».

Судом установлено, что растрата осуществлялась через заключение договоров, которые формально имели целью обслуживание потребностей Концерна, однако фактически не соответствовали его хозяйственным интересам. Это пример выведения государственных средств на счета частных структур под видом законных сделок.

ВАКС признал фигурантов виновными по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

Ч. 5 ст. 191 УК Украины: присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах. Именно по этой статье назначено самое строгое наказание.

Ч. 1 ст. 366 УК Украины: служебный подлог, совершенный по предварительному сговору группой лиц (через ч. 2 ст. 28).

Отдельное внимание в приговоре Высшего антикоррупционного суда привлекает эпизод, связанный со служебным подлогом. Хотя суд установил доказанность вины обвиняемых по статье 366 Уголовного кодекса Украины, в этой части они были освобождены от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности.

Это в очередной раз подчеркивает важность оперативности судебного рассмотрения, поскольку длительные процессы позволяют фигурантам избегать ответственности за менее тяжкие преступления, даже если они являются составляющей коррупционной схемы.

Санкции и конфискация в деле РРТ

Высший антикоррупционный суд определил наказание для ключевых участников коррупционной схемы в Концерне радиовещания, радиосвязи и телевидения (РРТ).

Бывший директор предприятия приговорен к 7 годам 6 месяцам лишения свободы. Другим фигурантам дела — сотруднику концерна и директору частного общества — назначено по 7 лет лишения свободы каждому.

Помимо реальных сроков заключения, суд применил дополнительные уголовно-правовые меры. Приговором предусмотрена полная конфискация имущества осужденных, а также лишение права занимать должности в органах государственной власти и государственных предприятиях сроком до 3 лет.

Приговор вступит в силу через 30 дней, если не будет подана апелляция в Апелляционную палату ВАКС.

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