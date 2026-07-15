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Українців атакують шахраї з фейковими «послугами» з оформлення документів

22:54, 15 липня 2026
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Шахраї видають себе за працівників держустанов і виманюють гроші за «офіційні» документи.
Українців атакують шахраї з фейковими «послугами» з оформлення документів
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Міністерство юстиції попереджає громадян про схему шахрайства, пов’язану з нібито «офіційним» оформленням або відновленням документів через особисті повідомлення.

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За даними відомства, зловмисники відстежують коментарі під публікаціями сервісних центрів МВС, переглядають підписників тематичних сторінок та шукають людей, які цікавляться отриманням або відновленням документів.

Після цього вони надсилають повідомлення з пропозиціями «допомогти» швидко оформити документи, зокрема:

  • отримати посвідчення водія без складання іспитів;
  • відновити посвідчення після позбавлення права керування;
  • оформити документи «швидко та офіційно».

Щоб переконати людей у достовірності своїх пропозицій, шахраї можуть використовувати логотипи державних установ, надсилати фото нібито працівників сервісних центрів та заявляти про «зв’язки» чи роботу у державних органах.

Однак, у Мін’юсті наголосили, що представники державних установ не пропонують свої послуги через месенджери, а оплата адміністративних послуг здійснюється лише на офіційні рахунки, а не на особисті банківські картки.

Також громадянам радять звертати увагу на офіційні ресурси державних органів — вони мають домен gov.ua.

«Спроба отримати документи через посередників може коштувати не лише грошей, а й мати правові наслідки. За виготовлення та використання підроблених документів передбачена кримінальна відповідальність», — зазначили у відомстві.

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МВС шахрай документи мінюст сервісний центр МВС

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