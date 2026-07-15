Українців атакують шахраї з фейковими «послугами» з оформлення документів

Шахраї видають себе за працівників держустанов і виманюють гроші за «офіційні» документи.

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Міністерство юстиції попереджає громадян про схему шахрайства, пов’язану з нібито «офіційним» оформленням або відновленням документів через особисті повідомлення.

За даними відомства, зловмисники відстежують коментарі під публікаціями сервісних центрів МВС, переглядають підписників тематичних сторінок та шукають людей, які цікавляться отриманням або відновленням документів.

Після цього вони надсилають повідомлення з пропозиціями «допомогти» швидко оформити документи, зокрема:

отримати посвідчення водія без складання іспитів;

відновити посвідчення після позбавлення права керування;

оформити документи «швидко та офіційно».

Щоб переконати людей у достовірності своїх пропозицій, шахраї можуть використовувати логотипи державних установ, надсилати фото нібито працівників сервісних центрів та заявляти про «зв’язки» чи роботу у державних органах.

Однак, у Мін’юсті наголосили, що представники державних установ не пропонують свої послуги через месенджери, а оплата адміністративних послуг здійснюється лише на офіційні рахунки, а не на особисті банківські картки.

Також громадянам радять звертати увагу на офіційні ресурси державних органів — вони мають домен gov.ua.

«Спроба отримати документи через посередників може коштувати не лише грошей, а й мати правові наслідки. За виготовлення та використання підроблених документів передбачена кримінальна відповідальність», — зазначили у відомстві.

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