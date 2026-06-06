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Освобожденный от ответственности за СЗЧ военный должен был прибыть в часть за 72 часа, но поехал домой: какой приговор вынесли

08:12, 6 июня 2026
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Хмельницкий горрайонный суд приговорил к пяти годам лишения свободы 27-летнего военнослужащего из Тернопольщины, который после освобождения от уголовной ответственности по делу о СЗЧ не прибыл в воинскую часть в установленный судом срок.
Освобожденный от ответственности за СЗЧ военный должен был прибыть в часть за 72 часа, но поехал домой: какой приговор вынесли
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Хмельницкий горрайонный суд признал виновным 27-летнего военнослужащего из Тернопольской области в невыполнении судебного решения, вступившего в законную силу. Речь идет об определении Староконстантиновского районного суда Хмельницкой области, вынесенном по делу о самовольном оставлении воинской части в условиях военного положения, что квалифицируется по ч. 5 ст. 407 Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщили в Хмельницком горрайонном суде.

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Обстоятельства дела

Участник боевых действий, старший солдат, военнослужащий одной из воинских частей на основании определения Староконстантиновского районного суда Хмельницкой области, вступившего в законную силу 16.10.2025 года, был освобожден от уголовной ответственности за совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 407 УК Украины, на основании ч. 5 ст. 401 УК Украины и должен был незамедлительно, но не позднее 72 часов после вступления определения в законную силу, прибыть в воинскую часть Национальной гвардии Украины.

Однако, будучи освобожденным из-под стражи в помещении суда, в воинскую часть в установленный срок мужчина не явился, а уехал по месту жительства в Тернопольскую область, где проводил время по собственному усмотрению, пока в конце марта текущего года не прибыл к следователю ТУ ГБР в городе Хмельницком.

За эти действия обвиняемый подлежит уголовной ответственности по ч. 5 ст. 407 УК Украины — неявка военнослужащего своевременно на службу без уважительных причин продолжительностью более трех суток, совершенная в условиях военного положения, а также по ч. 1 ст. 382 УК Украины — умышленное неисполнение вступившего в законную силу судебного решения.

Исследованные судом доказательства в своей совокупности доказывают виновность обвиняемого в совершении инкриминируемых ему преступлений и полностью нашли свое подтверждение в ходе судебного разбирательства. Таким образом, действия обвиняемого, по мнению суда, правильно квалифицированы по ч. 5 ст. 407 УК Украины как неявка военнослужащего своевременно на службу без уважительных причин продолжительностью более трех суток, совершенная в условиях военного положения, и по ч. 1 ст. 382 УК Украины как умышленное неисполнение вступившего в законную силу судебного решения.

Допрошенный в судебном заседании обвиняемый признал свою вину по предъявленному обвинению и пояснил, что в воинскую часть не явился и находился по месту своего проживания в связи с ухудшением состояния здоровья.

Признание вины и искреннее раскаяние суд признал смягчающими обстоятельствами, в то время как обстоятельством, отягчающим наказание обвиняемого, является совершение преступления повторно.

Приговор суда

Хмельницкий горрайонный суд признал военнослужащего виновным в совершении вышеуказанных уголовных правонарушений и назначил ему окончательное наказание на основании ч. 1 ст. 70 УК Украины по совокупности уголовных правонарушений путем поглощения менее строгого наказания более строгим в виде пяти лет лишения свободы.

До вступления приговора в законную силу мера пресечения оставлена прежней — содержание под стражей.

На приговор может быть подана апелляционная жалоба (дело № 686/14753/26).

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