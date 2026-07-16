Прокуратура просит отменить решение суда о застройке ботанического сада имени Гришко в Киеве

Офис Генерального прокурора подал апелляционную жалобу на решение Хозяйственного суда в Киеве.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Офис Генерального прокурора подал апелляционную жалобу на решение Хозяйственного суда города Киева, который отказал в удовлетворении иска о признании недействительным договора между Национальным ботаническим садом им. Н. Н. Гришко НАН Украины и частным обществом.

Речь идет о договоре, заключенном в 2018 году, который предусматривает реконструкцию объектов недвижимости на территории ботанического сада. По его условиям после завершения работ большая часть реконструированных объектов должна перейти в собственность частной компании.

В Офисе Генпрокурора считают, что исполнение договора создает риск незаконного отчуждения государственного имущества и земель природно-заповедного фонда, на которых оно расположено. Также отмечается, что на нарушения законодательства при заключении договора указывала Государственная аудиторская служба Украины.

В июне 2026 года Хозяйственный суд города Киева отказал в удовлетворении иска Специализированной экологической прокуратуры, придя к выводу, что спорный договор не противоречит интересам государства и общества.

Прокуратура не согласилась с таким решением и просит апелляционный суд его отменить.

Национальный ботанический сад им. Н. Н. Гришко — это почти 130 гектаров природно-заповедного фонда и памятник садово-паркового искусства национального значения. Здесь расположен знаменитый Сиреневый сад, а коллекция растений является одной из крупнейших в Европе. Ботанический сад имеет исключительное природоохранное, научное и рекреационное значение.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.