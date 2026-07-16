Суд отменил требование налоговой об уплате более 37 тысяч грн ЕСВ бывшим ФЛП

Налоговый орган пытался обжаловать решение, однако апелляционный суд оставил его без изменений, а Верховный Суд отказал в открытии кассационного производства.

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Бывшему физическому лицу — предпринимателю удалось через суд отменить требование налогового органа об уплате более 37 тысяч гривен задолженности по единому социальному взносу (ЕСВ). Налоговый орган пытался обжаловать решение, однако апелляционный суд оставил его без изменений, а Верховный Суд отказал в открытии кассационного производства.

Как сообщили в системе бесплатной правовой помощи, мужчина зарегистрировался как физическое лицо — предприниматель еще в 2000 году. Однако после вступления в силу в 2004 году Закона «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований» он не обратился к государственному регистратору для внесения сведений о себе в Единый государственный реестр и замены свидетельства о государственной регистрации.

В системе БПП объяснили, что из-за этого он фактически утратил право осуществлять предпринимательскую деятельность, а следовательно не имел обязанности уплачивать ЕСВ как ФЛП.

«То есть фактически с 2004 года он не имел права заниматься предпринимательской деятельностью, а следовательно и не имел обязанности уплачивать ЕСВ», — отметили юристы.

Несмотря на это, в 2021 году налоговый орган направил мужчине требование об уплате более 37 тысяч гривен задолженности по ЕСВ. В ГНС исходили из того, что после законодательных изменений 2017 года физические лица — предприниматели обязаны уплачивать ЕСВ независимо от получения дохода.

Не согласившись с такими начислениями, мужчина обратился к юристам.

Адвокат подал иск о признании требования налогового органа противоправным и его отмене.

Суд первой инстанции полностью удовлетворил иск. Налоговый орган обжаловал это решение, однако апелляционный суд оставил его без изменений, а кассационный суд отказал в открытии кассационного производства. Таким образом решение вступило в законную силу.

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