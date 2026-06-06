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Суддя відправив співробітниці суду фото інтимного характеру: як його покарали

21:24, 6 червня 2026
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Суддю покарали через скандальні фото та неприйнятну поведінку щодо працівників суду.
Суддя відправив співробітниці суду фото інтимного характеру: як його покарали
Фото: yahoo.com
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Суддю було усунено з посади після скарги про те, що він надіслав співробітниці суду «вкрай сексуалізоване зображення». Про це повідомив Офіс розслідувань суддівської поведінки Великої Британії (JCIO).

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Дії окружного судді з Ньюкасла Ендрю Сімпсона були визнані «цілком неприйнятними» та такими, що «свідчать про серйозне недотримання стандартів, яких очікують від судді».

Розслідування було розпочато після скарги про те, що Сімпсон «неналежним чином поводився щодо кількох працівників». Сам суддя визнав, що частина його поведінки була недоречною, однак заперечив будь-який «неправомірний намір».

Також він поставив під сумнів мотиви осіб, які підтримали подані скарги.

Згідно зі скаргою, суддя надсилав фотографії із соціальних заходів, які відвідував поза роботою, зокрема й сексуалізоване зображення.

Крім того, йому закидали «небажаний фізичний контакт» та «надто фамільярну й непрофесійну поведінку», включно з використанням щодо себе та колег «вкрай недоречних висловів» в електронних листах, надісланих із робочого акаунта.

Спочатку дисциплінарна комісія рекомендувала оголосити Сімпсону догану — найсуворіше покарання після звільнення з посади. Комісія дійшла висновку, що він «неналежним чином спілкувався» з окремими працівниками та що «хоча його наміри не були неправомірними, його дії були серйозно помилковими».

Втім, леді-головна суддя Англії та Уельсу баронеса Карр і лорд-канцлер Великої Британії Девід Леммі вирішили, що дії судді «становили грубе дисциплінарне порушення, пов’язане з дуже серйозним браком доброчесності».

У JCIO зазначили, що вони врахували повторюваний характер поведінки Сімпсона, зловживання службовим становищем, заподіяння моральних страждань працівникам, а також негативний вплив на робочу атмосферу та репутацію судової влади.

«Було встановлено, що його подальше перебування на посаді більше неможливе, а звільнення є належною та пропорційною санкцією», — йдеться у висновку.

У ході розгляду Сімпсон заявив, що його стиль спілкування був «неформальним, але незмінно ввічливим і дружнім», а деякі інциденти були спробами «підтримати або підбадьорити працівників у складні періоди».

Однак баронеса Карр і Девід Леммі дійшли висновку, що безпідставні сумніви судді щодо мотивів заявників лише погіршили ситуацію. Вони також зазначили, що не побачили достатнього усвідомлення ним серйозності власної поведінки.

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суд суддя Велика Британія

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